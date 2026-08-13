Kurios: Ein Ehepaar klagt gegen Aida, weil ihm der FKK-Bereich auf dem Kreuzfahrtschiff zu klein ist bzw. nicht ihren Erwartungen entspricht.

Der ausgeschilderte FKK-Bereich an Deck der Aida Nova von Aida Cruises steht im Mittelpunkt eines Rechtsstreits über Größe, Lage und Zugang. picture alliance / dpa Themendienst | Andrea Warnecke

Sabine Hartmann und Michael Balke kritisieren insbesondere die Größe und Lage des FKK-Bereichs sowie die Zugangsbeschränkungen.

Wie die „Bild“ berichtet, bezeichnet das Paar den FKK-Bereich als „FKK-Kästchen“. Es gebe dort zu wenig Schatten und keinen ausreichenden Sichtschutz. Zudem sei der Zugang eingeschränkt: Bestimmte Bereiche dürften demnach nur von Suitgästen genutzt werden. All das sei für das Paar zum Zeitpunkt der Reisebuchung im Februar 2024 nicht ersichtlich gewesen.

Besonders verärgert habe die beiden außerdem, dass sie vor Reisebeginn im November 2025 nicht über den Umbau des zuvor größeren FKK-Bereichs informiert worden seien. Dieser sei früher zudem mit einem Whirlpool ausgestattet gewesen.

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Forderungen des Paars und Geschehnisse während der Kreuzfahrt

Das Paar fordert eine Rückerstattung von 22 Prozent des Reisepreises. Laut den vorliegenden Angaben geht es dabei um insgesamt 15.000 Euro. Noch während der Kreuzfahrt habe der damals 71-jährige Michael Balke, selbst ehemaliger Finanzrichter, eine schriftliche Beschwerde beziehungsweise Mängelanzeige bei Aida eingereicht und dem Unternehmen eine Frist von 48 Stunden zur Abhilfe gesetzt.

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An Bord habe daraufhin ein Gespräch zwischen dem Paar und Mitarbeitern von Aida stattgefunden. Diese hätten zwar Verständnis für die Kritik gezeigt, jedoch keine weiteren Änderungen am FKK-Bereich zugesagt.

Aktueller Stand des Gerichtsverfahrens und Einschätzung eines Rechtsexperten

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Das Landgericht Rostock befasst sich weiterhin mit dem Fall. Dass die Forderung des Paares vollständig erfüllt wird, gilt nach Einschätzung des Portals „Schiffe und Kreuzfahrten“ als eher unwahrscheinlich. Eine Reisepreisminderung im einstelligen Prozentbereich sei hingegen nicht ausgeschlossen.

Die Aida-Reederei habe die vollständige Abweisung der Klage beantragt. Ein rechtskräftiges Urteil ist bislang nicht bekannt. Michael Balke kündigte laut Bericht an, den Rechtsstreit gegebenenfalls auch in der nächsten Instanz fortzuführen.

Die „Bild“ befragte zu dem Fall außerdem den Verbraucheranwalt Arndt Kempgens. Seiner Einschätzung zufolge dürfen Reiseunternehmen in ihrer Werbung keine falschen Angaben machen. Wäre den Reisenden ausdrücklich ein größerer FKK-Bereich zugesichert worden, könnte demnach eine Reisepreisminderung von etwa zehn bis 15 Prozent in Betracht kommen. Habe Aida hingegen weder auf seiner Website noch in anderen Werbematerialien konkrete Angaben zur Größe oder Ausstattung des FKK-Bereichs gemacht, sei eine Reisepreisminderung aus diesem Grund schwieriger zu begründen.

Inwieweit sich die Darstellung des Paares im Gerichtsverfahren bestätigen lässt und welche Angaben Aida zum Zeitpunkt der Buchung tatsächlich gemacht hat, ist derzeit offen. (vh/mp)