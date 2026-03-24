Dutzende Tote bei Absturz von Militärflugzeug in Kolumbien

Im Süden Kolumbiens ist ein Militärflugzeug mit mehr als 120 Insassen kurz nach dem Start abgestürzt. Nach und nach sickern immer höhere Opferzahlen durch. Es soll Dutzende Tote und Verletzte geben.

Mehrere örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Behördenangaben von mindestens 66 Todesopfern. Dutzende Verletzte seien in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Zuvor hatte der regionale Gouverneur John Gabriel Molina Acosta von acht Toten gesprochen.

Flugzeug stürzt wenige Minuten nach dem Start ab

Mehr als 120 Menschen befanden sich nach übereinstimmenden Medienberichten an Bord der Maschine. Neben Militärangehörigen sollen auch Polizisten unter den Insassen gewesen sein. 58 der Todesopfer gehörten der Nationalarmee an, sechs der kolumbianischen Luftwaffe und zwei der Nationalpolizei, berichtete unter anderem die Zeitung „El Tiempo“.

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Das Flugzeug war wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen in Puerto Leguízamo im Departamento Putumayo nahe der Grenze zu Peru aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt. (dpa)