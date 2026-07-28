Susanne Daubner verliest wieder die Kandidaten für das Jugendwort des Jahres – und überrascht diesmal mit einer Gesangseinlage. Zur Wahl stehen Begriffe wie „Peak“, „Macker“ und „Schere“.

Susanne Daubner hat die Zuschauer bei der Vorstellung der Kandidaten für das „Jugendwort des Jahres“ überrascht. Ulrich Perrey/dpa

„Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner hat erneut die zehn Kandidaten für das „Jugendwort des Jahres“ vorgestellt. Der Clip ist auf dem Instagram-Account der „tagesschau“ zu sehen.

In diesem Jahr stehen unter anderem Begriffe wie „Peak“, „Macker“ und „Schere“ zur Auswahl. Beim Vorlesen sorgte die 65-Jährige allerdings noch für einen ganz anderen Moment.

Jugendwort des Jahres: Daubner stimmt Social-Media-Hit an

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Daubner überraschte mit einer Gesangseinlage und stimmte die Zeile „Du bist gut genuuuuug“ an. Sie stammt aus dem Lied „Gut genug“ von Blumengarten, Kitschkrieg und Shirin David.

Der Song hat sich in den vergangenen Monaten rasant in den sozialen Medien verbreitet. Inzwischen gibt es dazu zahlreiche Memes, Interpretationen und Parodien.

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Der charakteristisch mit Kopfstimme gesungene Refrain wird dabei immer wieder abgewandelt. In den sozialen Medien heißt es dann etwa „Arbeitszeitbetruuuuug“ oder „Es ist warm genuuuuug“.

Jugendwort des Jahres: Abstimmung läuft bis 20. August

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Vom 28. Juli bis zum 20. August kann über die zehn Kandidaten abgestimmt werden. Anschließend folgt ein weiteres Voting über die drei Begriffe, die es in die Endrunde schaffen.

Der Sieger soll am 10. Oktober bekannt gegeben werden.

Jugendwort des Jahres machte Daubner zum Kultstar

Seit 2008 entscheiden junge Menschen zwischen 11 und 20 Jahren darüber, welcher Begriff zum Jugendwort des Jahres gekürt wird.

Daubner ist in den vergangenen Jahren weit über die klassischen Nachrichtensendungen hinaus bekannt geworden. Mit ihren jährlichen Erklärvideos zum Jugendwort des Jahres hat die „Tagesschau“-Sprecherin Kultstatus erreicht. (dpa/mp)