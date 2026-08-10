Nach dem Drohnen-Vorfall am Leipziger Flughafen gibt es neue Hinweise: Offenbar war der Täter schon mal an einem Brandanschlag beteiligt.

Polizisten durchkämmen den Flughafen auf der Suche nach Beweismitteln. picture alliance/dpa | Sebastian Willnow

Am Mittwoch wurde am Flughafen in Leipzig eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt und durch einen Flughafenmitarbeiter unschädlich gemacht. Seitdem ermittelt die Bundesanwaltschaft. Nun scheinen die Ermittler auf eine Spur gestoßen zu sein.

Wie die „Bild“ zuerst berichtet, konnten Ermittler eine DNA-Spur auf der Drohne sichern. Demnach sollte die mit Sprengstoff beladene Drohne auf dem Leipziger Flughafen eine ukrainische Antonov-Frachtmaschine in die Luft sprengen.

Nach „Bild“-Informationen soll die DNA-Spur der Polizei bereits bekannt sein: Sie soll mit der DNA-Spur vom Brandanschlag am 20. Juli 2024 am DHL-Logistikzentrum in Leipzig identisch sein. (kla)