Dreister Betrug und Diebstahl: Deutscher Mallorca-Tourist verhaftet

Abtauchen statt zahlen: Ein deutscher Mallorca-Tourist hat auf der Balearen-Insel erst das Hotel geprellt und dann ein Mietauto behalten – festgenommen wurde er schließlich ganz woanders.

Hotelrechnung offen, Mietwagen nicht zurückgegeben: Ein Mallorca-Urlauber aus Deutschland ist wegen Betrugs und Diebstahls in Spanien festgenommen worden. Der Mann habe auf Mallorca Urlaub in einem Hotel gemacht, teilte die Polizei mit. Als er seinen Aufenthalt verlängern wollte, hätten die Hotelmitarbeiter ihn aufgefordert, zunächst seine offene Rechnung zu begleichen.

Mallorca-Tourist: Auf der Fähre klickten die Handschellen

Daraufhin sei der Gast wenig später verschwunden und habe eine unbezahlte Rechnung in Höhe von mehr als 6000 Euro hinterlassen. Zudem meldete eine Mietwagenfirma bei der Polizei, dass der Urlauber sein Auto nicht zurückgegeben habe.

Die Ermittler fanden schnell heraus, dass der Gesuchte eine der Fähren nach Barcelona genommen hatte. Dort klickten dann die Handschellen. Woher in Deutschland der Festgenommene stammt, wurde nicht mitgeteilt. (dpa/mp)