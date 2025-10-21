mopo plus logo
Die dreisten Juwelendiebe machten Beute im Wert von 88 Millionen Euro (hier Schmuck der Kaiserin Marie Louise). Foto: Stephane De Sakutin/AFP/dpa

  • Paris

Dreiste Louvre-Diebe machten 88 Millionen Euro Beute!

Beim Einbruch in den Louvre wurden Schmuckstücke im Wert von 88 Millionen Euro gestohlen. Die Staatsanwältin warnt vor der Zerstörung der historischen Kulturschätze.

Der Wert der beim Einbruch in den Louvre erbeuteten Schmuckstücke und Juwelen beträgt rund 88 Millionen Euro. „Der Schaden wurde von der Konservatorin des Louvre auf 88 Millionen Euro geschätzt“, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau dem Sender RTL. Es handele sich um einen spektakulären materiellen Schaden, noch höher sei aber der historische Schaden durch den Raub der Kulturschätze.

Die Staatsanwältin betonte, dass die Diebe niemals 88 Millionen Euro für ihre Beute erhielten, wenn sie auf die „sehr schlechte Idee“ kämen, die Schmuckstücke auseinanderzunehmen und das Gold einzuschmelzen. Hoffentlich würden die Täter darüber nachdenken, ehe sie den Schmuck und die Juwelen zerstörten. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

