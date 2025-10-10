Dreifache Mutter tot in Wohnung aufgefunden – Ehemann auf der Flucht

Die Polizei hat im nordrhein-westfälischen Dorsten eine 24-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie wurde mutmaßlich Opfer eines Tötungsdeliktes. Ihr flüchtiger Ehemann gilt als tatverdächtig.

Einsatzkräfte entdeckten die leblose Frau, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Recklinghausen mitteilten. In der Wohnung befanden sich den Angaben zufolge noch drei Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren.

Aufgrund der Hinweise auf Gewalteinwirkung habe die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Als tatverdächtig gelte der 26-jährige, derzeit flüchtige Ehemann der Toten.

Tatverdächtiger war zuvor der Wohnung verwiesen worden

Der 26-Jährige sei am Donnerstag wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt der Wohnung verwiesen worden. Später hätten jedoch Anwohnerinnen und Anwohner die Einsatzkräfte alarmiert, da sie den Ehemann erneut an der Anschrift gesehen hätten, sagte eine Sprecherin der Recklinghausener Polizei.

Nachdem ihnen niemand die Tür geöffnet hatte, verschafften sich die Einsatzkräfte laut Mitteilung schließlich Zutritt zu der Wohnung. Die drei Kinder seien unverletzt gewesen; das Jugendamt habe sie in Obhut genommen. Aktuell fahnde die Polizei nach dem Tatverdächtigen. (dpa/mp)