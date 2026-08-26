Erweiterte Passkeys-Unterstützung und verbesserte Verifizierung: WhatsApp baut den Konto-Schutz aus – und gibt Angerufenen unter Android mehr Infos an die Hand.

WhatsApp-Nutzer:innen können ihr Konto besser schützen und beispielsweise mehrere Passkeys erstellen. picture alliance/dpa/dpa-tmn | Franziska Gabbert

WhatsApp hat drei neue Sicherheitsfunktionen eingeführt, mit denen Nutzende sich und ihre Konten besser schützen können sollen. Zum einen lassen sich nun bei Bedarf auch mehrere Passkeys für ein Konto erstellen.

Zum anderen wird die Verifizierung in zwei Schritten zum Zurücksetzen des Kontos sicherer gestaltet. Außerdem gibt es mehr Infos aufs Display, wenn unbekannte Anrufe hereinkommen – allerdings nicht auf allen Geräten. Die drei Neuerungen im Detail:

1. Passkeys

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Nutzende können jetzt mehr als einen Passkey für ein Konto hinterlegen, was Meta zufolge insbesondere dann hilfreich zum Tragen kommt, wenn sowohl iOS- als auch Android-Mobilgeräte parallel genutzt werden. Einfach in den Einstellungen auf „Konto/Passkeys“ gehen und weitere Geräte hinzufügen.

Bei Passkeys handelt es sich um ein Log-in-Verfahren, das ohne Passwörter auskommt und über automatisch erstellte Kryptographie-Schlüssel funktioniert, die im Hintergrund ausgetauscht werden. Es gilt als besonders sicher, weil Passkeys anders als Passwörter nicht einfach erbeutet, gestohlen, erraten oder auch vergessen werden können – und als besonders komfortabel, weil Nutzende die Anmeldung nur kurz per Fingerabdruck, Face-ID oder Bildschirmsperr-Code bestätigen müssen.

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2. Verifizierung in zwei Schritten

Diese Sicherheitsfunktion wird gestärkt, indem Nutzende künftig statt der bisherigen sechsstelligen PIN auch ein individuelles Passwort wählen können. Die Verifizierungs-Option an sich bleibt optional.

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Ihre Aktivierung ist aber ratsam, weil dann zum Zurücksetzen des Kontos nicht mehr allein ein per E-Mail verschickter Link genügt. Ist die Verifizierung aktiviert, fordert WhatsApp in regelmäßigen Abständen die Eingabe der PIN oder des Passworts, damit man sie nicht vergisst.

3. Anrufinfos

Bei eingehenden Anrufen von unbekannten Nummern, die nicht auf der eigenen Kontaktliste stehen, gibt es künftig zusätzliche Informationen – etwa, ob die Nummer aus einem anderen Land stammt oder ob man vielleicht gemeinsam mit der betreffenden Person Mitglied in Gruppen ist.

Dieser Kontext soll die Entscheidung erleichtern, ob man einen Anruf annimmt oder nicht, weil vielleicht Betrüger am anderen Ende der Leitung lauern. Allerdings gibt es diese zusätzlichen Anrufinfos erst einmal nur auf Android-Mobilgeräten. (dpa/mp)