mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Polizei USA Anschlag Messer

Polizisten vor der Eissporthalle in Pawtucket Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Stockwell

  • Pawtucket

Mehrere Tote nach Schüssen bei Hockeyspiel – war es ein Familienstreit?

kommentar icon
arrow down

Mehrere Menschen sind nach Schüssen in einer Sporthalle im Osten der USA ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte drei Tote, unter ihnen wohl auch die Person, die die Schüsse abgegeben hat. Drei weitere Menschen seien zudem verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Bundespolizei FBI teilte mit, die Schüsse in der Halle seien am Montagnachmittag (Ortszeit) gefallen. Es könnte sich um einen Streit in einer Familie handeln, hieß es von der Polizei zum möglichen Hintergrund. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Pawtucket im US-Bundesstaat Rhode Island an der Ostküste. Laut dem Sender NBC sollen die Schüsse während eines Hockeyspiels einer Highschool in der Eissporthalle gefallen sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Abkehr von den USA: Kommt jetzt die europäische Atombombe?

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Ermittlungskreise, dass der Schütze es auf eigene Familienmitglieder abgesehen haben könnte. Der Sender berichtete weiter unter Berufung auf die Polizei, dass die tatverdächtige Person sich selbst durch einen Schuss verletzt habe und gestorben sei. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test