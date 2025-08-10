Drama vor Seniorenheim: Krankenwagen überfährt Sechsjährigen

Ein Sechsjähriger ist im hessischen Bad Sooden-Allendorf von einem Krankenwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen lief der Junge am Samstag auf die Zufahrt eines Seniorenheims und wurde dort von dem Fahrzeug frontal erfasst, wie die Polizei in Kassel in der Nacht zu Sonntag mitteilte.

Das Kind kam demnach von einer größeren Feier, die auf einer Wiese nahe der Seniorenwohnanlage stattfand. Der 41-jährige Fahrer des Krankentransporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Laut Polizeiangaben wurde der Junge schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er später starb. Die Polizei ermittelt nun die genauen Abläufe des Unfalls. (afp)