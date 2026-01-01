Trümmerfeld: Polizist stirbt bei Unfall mit Streifenwagen

In der Silvesternacht endet ein Einsatz im Landkreis Hof tödlich: Ein Streifenwagen prallt auf der B173 bei Selbitz frontal mit einem Geländewagen zusammen. Ein 25-jähriger Beamter stirbt, zwei Männer werden schwer verletzt.

Ein 25 Jahre alter Polizist ist bei einem Verkehrsunfall im bayerischen Landkreis Hof in einem Streifenwagen tödlich verunglückt. Der Beamte war Beifahrer in dem Fahrzeug, ein 20 Jahre alter Kollege saß am Steuer, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen sei in den frühen Morgenstunden aus ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 173 bei Selbitz ins Schleudern geraten und gegen einen entgegenkommenden Geländewagen geprallt.

Trümmerteile liegen auf der B173. picture alliance/dpa/PP Oberfranken Trümmerteile liegen auf der B173.

Im Norden: Polizist starb noch an Unfallstelle

Der 25-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Sein 20 Jahre alter Kollege sowie der 42 Jahre alte Fahrer des Geländewagens seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Das Polizeifahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls zerrissen.

Das könnte Sie auch interessieren: Einsturzgefahr! Dieses denkmalgeschützte Bauwerk nahe Hamburg verfällt

Den Angaben nach waren die zwei Polizisten nicht mit Blaulicht unterwegs gewesen. Es habe sich um eine reguläre Streifenfahrt gehandelt, sagte ein Sprecher. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten an. Die B173 war zeitweise komplett gesperrt, zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. (dpa/mp)