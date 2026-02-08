Drama auf der Autobahn: Frau stirbt bei Crash, Baby überlebt

Auffahrunfall mit dramatischen Folgen: In der Nacht zu Sonntag ist ein Mann auf der Autobahn mit seinem Wagen auf das Fahrzeug vor ihm aufgefahren. In dem Auto befand sich auch ein Säugling.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 nahe Darmstadt ist eine Frau ums Leben gekommen. Ein 42-Jähriger fuhr am frühen Morgen gegen 2 Uhr mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto vor ihm auf, wie die Polizei mitteilte. In dem Wagen befanden sich ein 34 Jahre alter Fahrer, eine 29-jährige Beifahrerin und ein Säugling.

29-Jährige verstirbt an Unfallstelle

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Das Baby blieb unverletzt. Sanitäter brachten den Säugling und den 34-Jährigen in eine Klinik. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Für die Zeit der Unfallaufnahme blieb die Autobahn in einer Richtung rund vier Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 50.000 Euro. (dpa/mp)