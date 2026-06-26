Trotz Tauchern, Hubschrauber und Sonar: Von zwei im Bodensee vermissten Senioren fehlt jede Spur.

Vor den Augen ihrer Frauen sind zwei ältere Männer nach einem Sprung in den Bodensee untergegangen und verschwunden. Auch nach einer mehrstündigen Suche fehlt von den beiden 71 und 76 Jahre alten Männern jede Spur. Die Suche sollte im Laufe des Vormittags fortgesetzt werden, wie die Polizei mitteilte.

Die Männer waren am Donnerstagnachmittag mit ihren Frauen auf einem Mietboot unterwegs. Rund 200 Meter vor dem Hafen Kirchberg in Baden-Württemberg sprangen sie ins Wasser und gingen unter.

Wasserschutzpolizei und Feuerwehr waren auf dem See unterwegs, auch Taucher der DLRG, Hubschrauber und Mantrailerhunde sowie zwei Sonargeräte wurden eingesetzt – erfolglos. „Trotz intensiver Suche konnten die beiden verunfallten Männer am selben Tag nicht aufgefunden werden“, sagte ein Polizeisprecher. (dpa/mp)