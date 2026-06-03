Dieses Flitterwochenziel macht Ehen offenbar besonders glücklich

Malediven, Italien oder doch Mauritius? Wer nach der Hochzeit in den Flieger steigt, denkt meist an Sonne, Strand und Romantik. Eine neue Umfrage legt nun nahe: Das Reiseziel der Flitterwochen könnte zumindest statistisch auch etwas mit dem späteren Eheglück zu tun haben.

Das geht aus einer neuen „Vows & Venues“-Umfrage der Hotelgruppe Hyatt unter 2002 Menschen in Deutschland hervor. Befragt wurden unter anderem verheiratete Menschen zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus und ihren damaligen Flitterwochen. Das überraschende Ergebnis: Unter denjenigen, die ihre Hochzeitsreise auf Mauritius verbracht haben, bezeichnen sich heute 84,6 Prozent als glücklich verheiratet.

Mauritius führt Ranking der glücklich Verheirateten an

Auf Platz zwei landet die Dominikanische Republik mit 76 Prozent, gefolgt von St. Lucia und Südafrika mit jeweils 75 Prozent. Die oft als Flitterwochen-Paradies geltenden Malediven schaffen es mit 74,2 Prozent auf Rang fünf. Hyatt weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass die Daten lediglich Zusammenhänge zeigen und keine Ursache-Wirkung-Beziehung belegen.

Interessant: Das beliebteste Flitterwochenziel der Deutschen ist gar nicht Mauritius. Fast jeder Vierte (23 Prozent) verbrachte die Hochzeitsreise in Italien. Dahinter folgen Frankreich (13 Prozent), die Malediven (11 Prozent), Spanien (10 Prozent) und Griechenland (9 Prozent).

Flitterwochen: Strandurlaub bleibt der große Favorit

Bei der Frage nach den perfekten Flitterwochen setzen die meisten auf klassische Romantik. 28 Prozent wünschen sich einen Strandurlaub, weitere 18 Prozent bevorzugen ein All-inclusive-Resort. Für die Reise nach der Hochzeit würden die Befragten im Schnitt rund 9000 Euro ausgeben. Die 18- bis 34-Jährigen planen sogar mit mehr als 12.000 Euro.

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Bemerkenswert: Traditionelle Flitterwochen zu zweit sind längst nicht mehr die einzige Option. Jeder Vierte könnte sich eine sogenannte „Buddy Moon“ vorstellen – also eine Hochzeitsreise gemeinsam mit Freunden. Auch Kurzreisen vor der Hochzeit oder mehrere Reiseziele in einer Hochzeitsreise gewinnen an Beliebtheit.