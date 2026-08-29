Wer mit dem Auto nach Dänemark fährt, bangt oft vor Blitzern. Doch Bußgelder drohen auch beim Parken, Vorfahrtgewähren und auf der Autobahn: drei dänische Verkehrsregeln, die kaum ein Deutscher kennt.

Eine Straßenkreuzung in Kopenhagen. In Dänemark gibt es andere Verkehrsregeln als in Deutschland. picture alliance / Ritzau Scanpix | Emil Nicolai Helms

Wer in den Urlaub ins Nachbarland fährt, achtet meist peinlich genau auf den Tacho – schließlich langen die dänischen Behörden bei Temposündern und Raser-Delikten knallhart zu, wie shz.de bereits berichtete. Doch nicht nur beim Gasgeben droht teure Post aus Dänemark.

Abseits der Geschwindigkeit gibt es drei Unterschiede zur deutschen StVO, die Sie vor der Fahrt nach Dänemark kennen sollten.

1. Haifischzähne statt Blechschilder

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In Deutschland kündigt fast ausnahmslos das rot-weiße Schild „Vorfahrt gewähren“ (Zeichen 205) an, dass der Querverkehr Vorrang hat. In Dänemark sucht man dieses Schild an manchen Kreuzungen und Einmündungen vergeblich.

„Haifischzähne“ auf der Straße bedeuten Vorfahrt beachten. Marie Gloe

Stattdessen verlassen sich die dänischen Behörden auch auf eine reine Bodenmarkierung: die sogenannten Haifischzähne (Hajtænder). Diese Reihe weißer, auf die Spitze gestellter Dreiecke ist direkt auf dem Asphalt aufgemalt. Laut Paragraf 26 der dänischen Verkehrsordnung bedeuten sie unmissverständlich: Vorfahrt gewähren.

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Die Strafe: Das Missachten der Vorfahrtspflicht wird in Dänemark streng geahndet. Das Regelbußgeld liegt hierfür bei 2000 DKK (ca. 268 Euro).

2. Striktes Reißverschlussprinzip auf der Autobahn

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Wer von der Landstraße auf Autobahnen wie die E45 auffährt, erlebt beim Einordnen einen deutlichen Unterschied zu Deutschland. Nach deutschem Recht hat der fließende Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn lückenlos Vorfahrt. Einfahrende Autos müssen warten oder im Zweifel auf dem Seitenstreifen weiterfahren.

Auf den Auffahrt zur Autobahn gilt das Prinzip, dass der fließende Verkehr das Einfädeln ermöglichen muss. Marie Gloe

In Dänemark gilt an vielen Autobahnauffahrten dagegen ein gleichberechtigtes Zusammenführen. Laut Gesetz sind Autofahrer auf der rechten Fahrspur dazu verpflichtet, einfahrenden Fahrzeugen das Einordnen zu ermöglichen – zum Beispiel durch einen rechtzeitigen Spurwechsel nach links oder das Anpassen der Geschwindigkeit.

Die Strafe: Wer das Einordnen stur blockiert oder den Verkehr beim Zusammenführen behindert, verstößt gegen die gegenseitige Rücksichtnahme. Das Regelbußgeld für fehlerhaftes Einordnen oder Behinderung beim Zusammenführen beträgt 1500 DKK (ca. 200 Euro).

3. Die Viertelstundenfalle bei der Parkscheibe

Beim Parken auf öffentlichen Flächen in Dänemark greift eine Detailregel, die regelmäßig zu Knöllchen führt. In Deutschland wird die Parkscheibe laut StVO auf die nächste halbe Stunde nach der Ankunftszeit eingestellt (Ankunft um 10.05 Uhr, Einstellung auf 10.30 Uhr).

Das dänische Recht sieht das anders vor: Der Zeiger muss auf die nächste Viertelstunde gerundet werden (Ankunft um 10.05 Uhr, Einstellung auf 10.15 Uhr). Herkömmliche deutsche Parkscheiben, die nur Halbstunden-Markierungen aufweisen, lassen sich oft gar nicht vorschriftsmäßig einstellen.

Dänische Parkuhren sind in 15-Minuten-Intervalle unterteilt. Foto: Marie Gloe

Die Strafe: Für Parkverstöße auf öffentlichen Straßen erheben die dänischen Kommunen eine einheitliche Parkgebühr (parkeringsafgift) von 510 DKK (ca. 68 Euro). Auf privaten Supermarktparkplätzen (zum Beispiel bei Netto oder Bilka), die oft mit automatischen Kennzeichen-Scannern arbeiten, verlangen private Betreiber bei falscher Parkscheibe nicht selten 700 bis 1000 DKK (ca. 95 bis 135 Euro).

Tipp für Dänemark-Besucher: Dänische Plastikparkscheiben mit Viertelstundenskalierung sind in fast allen Tankstellen direkt hinter der Grenze für wenige Euro erhältlich.

Was ist mit Mythen rund um Zebrastreifen?

Neben diesen handfesten Verkehrsregeln kursieren unter Dänemark-Urlaubern regelmäßig Gerüchte über vermeintliche Sonderregeln. Besonders hartnäckig hält sich die Behauptung, Autofahrer müssten an dänischen Fußgängerüberwegen erst anhalten, wenn der Passant die Straße bereits betreten hat. Wie es sich mit diesen Mythen rund um den dänischen Zebrastreifen wirklich verhält, zeigt der Faktencheck zu den Regeln am Fußgängerüberweg. (Dieser Artikel erschien zuerst auf shz.de)