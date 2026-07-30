Bis zu 161 km/h soll die neue Achterbahn „Bakunawa“ erreichen. Doch bis zur Eröffnung dauert es noch etwas.

Sie soll zu den fünf höchsten Achterbahnen der Welt zählen. Die „Bakunawa“, benannt nach einer sagenumwobenen Seeschlange in der philippinischen Mythologie, ist ab 2027 die neue Attraktion im „Six Flags Great Adventure“-Park im US-Bundesstaat New Jersey.

116 Meter soll der Koloss hoch werden, die Strecke wird 964 Meter lang und es werden Geschwindigkeiten von bis zu 161 km/h erreicht.

Neue Achterbahn „Bakunawa“ bricht mehrere Rekorde

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Ein Weltrekord stellt einer der insgesamt drei LSM-Launches dar. Ein LSM-Launch ist ein elektrischer Magnet-Katapultstart, bedeutet also, dass der Zug auf der Strecke aktiv während der Fahrt an bestimmten Positionen beschleunigt wird.

Bei der „Bakunawa“ findet der zweite LSM-Launch kopfüber statt, eine Weltpremiere, so berichtet es die Seite Freizeitparknews.de. Die Beschleunigung wird von 97km/h auf 129 km/h erhöht.

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Zudem seien die bodenlosen Achterbahnzüge mit ihren frei rotierenden Gondeln die ersten ihrer Art. Die Gondeln drehen sich also während der Fahrt auf natürliche Weise, ohne gesteuert zu werden.

Wie lange eine Fahrt in der Mega-Achterbahn dauert

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Auch vier weitere Rekorde soll die Achterbahn brechen. Die schnellste Drehachterbahn der Welt, die höchste Drehachterbahn der Welt, die schnellste Inversion der Welt und die längste Stall Inversion der Welt. Die Stall Inversion bezeichnet ein Kopf-Über-Element bei dem die Geschwindigkeit an der höchsten Stelle für wenige Sekunden verlangsamt wird und dabei ein Gefühl der Schwerelosigkeit verursachen soll.

Die zwei Züge werden jeweils 20 Sitzplätze haben, die für Menschen ab einer Körpergröße von 1,20 Metern zugänglich ist. Eine Fahrt soll zwei Minuten dauern. (mp)