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Diese heißen Temperaturen fordern Menschenleben – RKI meldet tausende Hitzetode 

Außenthermometer vor tief stehender Sonne, Symbol für sommerliche Hitze.
Die Zahl der Hitzetoten in diesem Jahr liegt bereits über den Gesamtzahlen der einzelnen letzten Jahre. (Symbolbild)

Mit Tagen mit weit über 30 Grad erlebt Deutschland einen heißen Sommer. Das fordert Menschenleben.

In diesem Jahr sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) deutschlandweit bereits fast 10.000 Menschen wegen hoher Temperaturen gestorben.

Die geschätzte Zahl der hitzebedingten Sterbefälle bis zum 19. Juli liegt bei 9800, wie aus dem entsprechenden RKI-Wochenbericht hervorgeht. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016. (dpa)

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