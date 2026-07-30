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Diese heißen Temperaturen fordern Menschenleben – RKI meldet tausende Hitzetode

Die Zahl der Hitzetoten in diesem Jahr liegt bereits über den Gesamtzahlen der einzelnen letzten Jahre. (Symbolbild) picture alliance / W2Art | Thorsten Wagner

Mit Tagen mit weit über 30 Grad erlebt Deutschland einen heißen Sommer. Das fordert Menschenleben.