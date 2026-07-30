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Diese heißen Temperaturen fordern Menschenleben – RKI meldet tausende Hitzetode
Mit Tagen mit weit über 30 Grad erlebt Deutschland einen heißen Sommer. Das fordert Menschenleben.
In diesem Jahr sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) deutschlandweit bereits fast 10.000 Menschen wegen hoher Temperaturen gestorben.
Die geschätzte Zahl der hitzebedingten Sterbefälle bis zum 19. Juli liegt bei 9800, wie aus dem entsprechenden RKI-Wochenbericht hervorgeht. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016. (dpa)
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