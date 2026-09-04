Kriege, Wirtschaftskrisen und politische Umbrüche konnten ihnen nichts anhaben: Acht deutsche Familienunternehmen existieren seit mehr als 400 Jahren. Zwei weitere stehen kurz vor diesem außergewöhnlichen Jubiläum.

The Coatinc Company aus Kreuztal ist ein metallverarbeitender Betrieb, der bereits 1502 gegründet wurde und als ältestes Familienunternehmen Deutschlands gilt. Oliver Berg/dpa

Manche Unternehmen verschwinden in Krisen vom Markt, andere finden keinen Nachfolger. Doch einige deutsche Familienbetriebe haben Jahrhunderte überstanden.

Acht von ihnen sind bereits mehr als 400 Jahre alt. Das zeigt die aktualisierte Rangliste der 50 ältesten deutschen Familienunternehmen, die die Stiftung Familienunternehmen in München veröffentlicht hat. Zwei weitere Firmen können in den kommenden Jahren ihren 400. Geburtstag feiern.

Älteste Familienunternehmen: Zwei Betriebe aus NRW liegen ganz vorn

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An der Spitze stehen weiterhin zwei Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, die bereits mehr als ein halbes Jahrtausend alt sind. Platz eins belegt die 1502 gegründete Coatinc Company aus Kreuztal, ein metallverarbeitender Betrieb.

Ihren heutigen englischen Namen trug die Firma damals allerdings noch nicht. Auf Platz 2 folgt die Prym Group aus dem rheinländischen Stolberg, die seit 1530 besteht. Das Unternehmen erfand einst den Druckknopf.

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Unter den 50 ältesten Firmen finden sich ausschließlich westdeutsche Unternehmen. Hintergrund ist, dass Familienunternehmen in der ehemaligen DDR verstaatlicht wurden.

Auch die ersten zehn Plätze verteilen sich nur auf drei Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.

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Carl Kühne KG ist einziges Hamburger Unternehmen in der Liste

Dem 400. Firmengeburtstag nähert sich der blechbearbeitende Betrieb W. Albrecht aus Lindlar bei Köln. Das Unternehmen wurde 1634 gegründet. Danach folgt auf Platz 10 die Tuchfabrik Mehler im bayerischen Tirschenreuth, die seit 1644 besteht.

Das einzige Hamburger Unternehmen unter den 50 ältesten Familienunternehmen ist die Carl Kühne KG. Sie wurde 1722 gegründet, also auch immerhin schon vor 304 Jahren. Die für Senf, Essig, Gewürzgurken und Feinkost bekannte Firma landet auf Platz 24.

Selbst das jüngste Unternehmen der Top 50 kann auf mehr als zwei Jahrhunderte Geschichte zurückblicken: Der Maschinenbauer Kurtz Ersa aus Kreuzwertheim in Bayern wurde 1800 gegründet – noch zu Lebzeiten Napoleons.

„Über Jahrhunderte haben sich diese Unternehmen immer neu erfunden, mit der Familie als Stabilitätsanker und Fels in der Brandung“, sagt Stefan Heidbreder, Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen. „Sie sind es auch heute und machen die deutsche Wirtschaft resilient in diesen krisenhaften Zeiten.“

Diese Kriterien gelten für die Rangliste

Die Stiftung hat ihre Rangliste auf Grundlage öffentlich zugänglicher Daten erstellt. Berücksichtigt werden Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten.

Entscheidend ist zudem, wie lange sie sich ununterbrochen im Eigentum einer Familie oder mehrerer miteinander verbundener Familien befinden.

Nicht berücksichtigt werden vier Arten traditioneller Kleinunternehmen. Dazu gehören Apotheken, Gasthäuser, Mühlen und Bauernhöfe – obwohl auch unter ihnen einige auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken können.

Älteste Familienunternehmen: Warum die Fugger nicht auftauchen

Auch die einst mächtigste deutsche Unternehmerfamilie fehlt in der Rangliste: die Fugger aus Augsburg. Ausgestorben ist die Familie keineswegs.

Im 16. Jahrhundert gelangten die Fugger mit Bankgeschäften und Bergbau zu Adel, europaweitem Einfluss und immensem Reichtum. Ihre heutigen Nachfahren führen allerdings kein kommerziell tätiges Familienunternehmen mehr.

Stattdessen verwalten sie laut Familienwebseite neun soziale Stiftungen. Auch diese wurden sämtlich bereits im 16. Jahrhundert gegründet.

Älteste Familienunternehmen: Staatsbetriebe sind teils noch viel älter

Extrem langlebige Unternehmen gibt es auch außerhalb von Familienbesitz. Die ursprünglich kirchliche und heute staatliche Brauerei Weihenstephan im oberbayerischen Freising besitzt seit dem Jahr 1040 das Braurecht. Damit nähert sich der Betrieb seinem tausendjährigen Bestehen.

Auch das weltbekannte und ebenfalls staatliche Münchner Hofbräuhaus hat zahlreiche Krisen, Kriege und Katastrophen überstanden. Es wurde 1589 gegründet.

Würde man heute noch bestehende Klöster der katholischen Kirche als Wirtschaftsbetriebe zählen, wären sie sogar die klaren Spitzenreiter. Die Abtei Tholey im Saarland wurde erstmals im Jahr 634 urkundlich erwähnt. (dpa/mp)