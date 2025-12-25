Dieb klaut Auto von Sänger – und übersieht drei Kinder auf dem Rücksitz

Albtraum kurz vor dem Urlaubsstart: Ein Mann hat in den frühen Morgenstunden im niederländischen Breda einen BMW gestohlen – obwohl drei Kinder auf der Rückbank saßen. Die Eltern nahmen die Verfolgung auf.

Volksmusiksänger Sander Kwarten (33) wollte mit seiner Familie in den Urlaub nach Österreich starten. Das Auto war gepackt, die Kinder (4, 6 und 10 Jahre alt) saßen bereits angeschnallt im Wagen. Als Kwarten und seine Frau gegen 5.15 Uhr noch einmal kurz ins Haus gingen, setzte sich ein Unbekannter ans Steuer und raste davon.

Eltern verfolgen Autodieb mit Kindern auf der Rückbank

Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen den Moment, in dem der Mann mit einem Rucksack einsteigt und losfährt – offenbar ohne die Kinder zu bemerken. Die Eltern rannten zunächst hinterher, stiegen dann in ein anderes Auto und nahmen die Verfolgung auf.

Nach rund 700 Metern hielt der Täter an und setzte die Kinder abrupt ab. Dabei warf er eines der Kinder laut Angaben des Vaters auf die Straße, offenbar um die Verfolger zu stoppen. Die Kinder blieben körperlich unverletzt. „Die Welt bricht unter deinen Füßen zusammen. Es ist schon schlimm genug, wenn dein Auto gestohlen wird. Aber wenn deine drei Kinder auf dem Rücksitz sitzen…“, sagte der Sänger dem TV-Sender „Omroep Brabant“.

Der Dieb flüchtete weiter. Dank eines Ortungssystems konnte der BMW einige Stunden später in Belgien lokalisiert werden. Die Polizei nahm dort einen 36-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz fest. Die Familie hat ihre Reise fortgesetzt. Die Kinder haben den Schock überwunden, das Erlebte beschäftige sie aber weiterhin, sagte der Vater niederländischen Medien. (rei)