Lange, bevor er als Koch im Fernsehen Geld verdiente, besserte Alexander Herrmann sein Taschengeld als Kofferträger auf. Vor allem bei den Bayreuther Festspielen bewährte sich dabei ein kleiner Kniff.

TV-Koch Alexander Herrmann („The Taste”) hat sich früher als Kofferträger für mehr Trinkgeld eines kleinen Tricks bedient. „In der Richard-Wagner-Festspielzeit, wenn internationale Gäste immer für Bayreuth angereist sind, habe ich Koffer getragen”, sagte Herrmann, gebürtiger Oberfranke, in der Radio Bremen-Talkshow „3nach9”.

„Und ganz wichtig ist, wenn du die schweren Koffer der Damen trägst, beim Absetzen ganz leicht so – ‚Ach' – einmal stöhnen, damit sie sagt ‚Mei schau', und ihn anschaut, dass er fünf Mark Trinkgeld gibt”, sagte Herrmann. Auf diese Weise habe er während der Festspiele in Bayreuth „in diesen drei, vier Wochen zwischen 300 und 400 Mark” verdient.

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„Das war natürlich Freiheit”, sagte Herrmann. „Weil, ich konnte mir Dinge kaufen, die pädagogisch nicht wertvoll waren: Ninja-Wurfsterne, Rambo-Überlebensmesser.” Seine Familie habe davon nichts gewusst. (dpa/mp)