mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Uhrmacher James Harris vom The Clockworks Museum in West Norwood beginnt damit, die Uhren des Museums auf Sommerzeit umzustellen.

Nicht vergessen! Ab Sonntag gilt wieder die Sommerzeit. Die Uhr wird von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. (Archivbild) Foto: dpa | Kirsty O\'connor

Die Sommerzeit beginnt: Eine ganze Stunde, einfach geklaut

kommentar icon
arrow down

Die Zeitumstellung am Sonntag nimmt vielen Menschen eine Stunde Schlaf. Dafür bleibt es abends länger hell. Kritiker, die nach einer Abschaffung rufen, müssen sich wohl noch lange gedulden.

Die Sommerzeit beginnt: In Deutschland und den meisten Ländern Europas werden am frühen Sonntagmorgen (29. März) die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt. Damit gilt dann hierzulande wieder die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ), bis am 25. Oktober auf die Normalzeit – auch Winterzeit genannt – zurückgestellt wird.

Kritiker fordern Abschaffung der Zeitumstellung

Die Zeitumstellung wurde 1980 wieder eingeführt – mit dem Ziel, das Tageslicht besser auszunutzen. Kritiker zweifeln den Energiespareffekt allerdings immer wieder an und rufen nach einer Abschaffung. Dafür bräuchte es aber eine europaweite Lösung, die nicht in Sicht ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Ausflüge im Norden: Achtung, hier sind Riesen-Ostereier unterwegs!

Um den reibungslosen Ablauf zur Versorgung aller nötigen Uhren mit der gesetzlichen Zeit kümmern sich Wissenschaftler der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test