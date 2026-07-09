Die britische Sängerin Bonnie Tyler („Total Eclipse of the Heart“) ist tot. Das teilte ihre Familie am Donnerstag über die Website der Sängerin mit. Sie wurde 75 Jahre alt.

Tyler verstarb am Donnerstag in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro. Dort war sie Ende April am Darm operiert worden. Eine Woche später verschlechterte sich ihr Zustand und sie wurde ins künstliche Koma versetzt.

Bonnie Tyler gestorben – dabei waren Ärzte zuversichtlich

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Nach gut fünf Wochen war die britische Popsängerin wieder bei Bewusstsein. „Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ist aber nach wie vor schwer krank und wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Portugal behandelt“, teilte ihr Management damals mit. Die Ärzte der 75-Jährigen sollen weiterhin zuversichtlich gewesen sein, dass sie sich gut erholen werde, betonte das Management. Doch die Hoffnung bewahrheitete sich leider nicht.

Vom 22. Mai an wäre Bonnie Tyler eigentlich auf Tour gewesen. Zunächst am 30. Mai im niedersächsischen Wiesmoor, danach waren in Deutschland im Juli und August unter anderem im sächsischen Zwickau sowie in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Hessen Auftritte angesetzt gewesen. Für den November waren unter anderem Konzerte in Hamburg, München und Berlin geplant. (dpa/rei)