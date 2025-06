Die besten Pizzen Europas – deutsche Stadt unter den Top 10

Wer die beste Pizza in ganz Europa essen will, der muss nach Italien fahren? Nun, das mag stimmen, aber es gibt hervorragende Alternativen. Ein neues Ranking listet die 50 besten europäischen Pizzerien außerhalb von Italien auf – und Deutschland ist immerhin viermal vertreten.

Laut der „50 Top Pizza Europa 2025“ vom „Guide to the Best Pizzerias in the world“ gibt es die beste Pizza Europas im Londoner Lokal Napoli on the Road. Für die Liste haben sich anonyme Tester durch etliche Restaurants in ganz Europa gefuttert – außer in Italien, dort gibt es ein separates Ranking. Die Londoner Pizzeria Napoli on the Road hat zum zweiten Mal in Folge gewonnen, und mit dem 50 Kalò auf Platz vier hat es noch eine weitere Londoner Pizzeria in die Top 10 geschafft.

Die besten 50 Pizza-Restaurants in ganz Europa

Aus Deutschland haben es vier Lokale in das Ranking geschafft, mit dem Bottega Ceccarelli (Braunschweig, Platz 48) sogar ganz knapp eins aus dem Norden. Zur besten deutschen Pizzeria wurde erneut das Pizza Zulu aus Fürth gekürt, es landete auf Platz sechs. Die Napizza in Nürnberg darf sich über Platz 35 freuen und das Calvello’s in München über Platz 38. Am Pizza Zulu gefiel der Jury besonders die luftige, weiche Kruste des Teigs. Der Inhaber des Restaurants, Gaspare Squitieri, kommt selbst aus Italien.

Das ist das Ranking: