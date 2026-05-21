Experten küren die besten Olivenöle des Jahres – das sind die Sieger

Welches Olivenöl gehört zu den besten des Jahres? Der „Feinschmecker“ hat beim OLIO Award 2026 jetzt die Sieger gekürt. Rund 400 Olivenöle aus sechs Ländern wurden dafür im Blindtest verkostet – am Ende schafften es neun Produkte auf die Spitzenplätze.

Ausgezeichnet wurden die Öle in den drei Kategorien „leicht fruchtig“, „mittelfruchtig“ und „intensiv fruchtig“. Auffällig: Neben etablierten Produzenten setzten sich in diesem Jahr auch mehrere Newcomer durch. Zudem landeten gleich zwei Hersteller aus dem kroatischen Istrien unter den Preisträgern.

„Die Qualität vieler Öle war in diesem Jahr außergewöhnlich hoch. Besonders beeindruckt haben uns die Frische, die Präzision und die harmonische Balance der Siegeröle“, sagt Kersten Wetenkamp, Leiter der OLIO-Award-Verkostung und Ressortleiter beim „Feinschmecker“.

Das sind die Sieger-Olivenöle des OLIO Award 2026

Leicht fruchtig

Romano Vincenzo „Monte Etna DOP“ (Sizilien, Italien) Nono Remido „Istarska Bjelica“ (Istrien, Kroatien) Chiavalon „Istra“ (Istrien, Kroatien)

Mittelfruchtig

Donato Conserva „Mimi Coratina“ (Apulien, Italien) Ciccolella „Cagnara DOP“ (Apulien, Italien) Oleosubbética „Oleosubbética DOP“ (Andalusien, Spanien)

Intensiv fruchtig

Tenuta Gardini „Frantoio“ (Toskana, Italien) Francesco Cillo „Mono Coratina“ (Basilikata, Italien) Paola Orsini „DOP Colline Pontine“ (Latium, Italien)

Bewertet wurden die eingesandten Öle traditionell anonym im Blindtest. Die internationale Jury aus Sensorikern, Produzenten, Fachautoren und langjährigen Verkostern prüfte dabei Kriterien wie Fruchtigkeit, Harmonie, Bitterkeit und Schärfe.

Das könnte Sie auch interessieren: Italiener, Asiate, Grieche: Das sind die besten Restaurants in Hamburg

Die vollständigen Ergebnisse veröffentlicht der „Feinschmecker“ im aktuellen „Olivenöl Special“, das zusätzlich die 100 besten Olivenöle des Jahres, Warenkunde, Einkaufstipps und Rezepte rund um hochwertiges Olivenöl enthält.