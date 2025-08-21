Dicke Erhöhung: Dirigent von ARD-Orchester streicht gigantisches Gehalt ein

Eigentlich soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland sparen. Dabei wird auch immer wieder die Notwendigkeit der insgesamt zwölf Orchester von ARD und Deutschlandradio diskutiert. Recherchen des Medienmagazins „Medieninsider“ haben nun das Gehalt eines Dirigenten enthüllt – mit einem erstaunlichen Ergebnis.

Schon im Oktober 2024 einigten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder auf eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR). Die Essenz: Der ÖRR soll sparen. Immer wieder in der Diskussion: Die zwölf Orchester von ARD und dem Deutschlandradio. Ein Bericht des Medienmagazins „Medieninsider“ hat nun das Gehalt eines Dirigenten enthüllt.

MDR: Dirigent verdiente 420.000 Euro im vergangenen Jahr

Dennis Russell Davies ist seit fünf Jahren der Dirigent des hauseigenen Sinfonieorchesters des MDR. Das lässt sich der 81-Jährige ordentlich entlohnen, wie „Medieninsider“ berichtet. Laut dem Medienportal verdiente der Dirigent im vergangenen Jahr 420.000 Euro. Im Vergleich: MDR-Intendant Ralf Ludwig erhielt 2024 „nur“ ein Gehalt von 280.750 Euro. Von 2023 auf 2024 war Davies‘ Verdienst außerdem kräftig angestiegen. 2023 lag sein Salär noch bei 330.000 Euro – das ergibt einen Gehaltssprung von 28 Prozent.

Damit ist nun erstmals das Gehalt eines Dirigenten bei einer Rundfunkanstalt bekannt geworden. Anders als die Vergütung eines Intendanten muss der ÖRR diese Zahlen nicht veröffentlichen. Die sieben Anstalten des ÖRR unterhalten zusammen zehn Orchester, sechs Chöre und vier Big Bands. Darunter das NDR Elbphilharmonie Orchester. Auf MOPO-Anfrage äußerte sich der NDR nur vage zum Verdienst ihres Chefdirigenten Alan Gilbert vom NDR Elbphilharmonie Orchester. Dieses sei „im internationalen Vergleich marktgerecht“. „Wir bitten um Verständnis, dass wir darüber hinaus keine Informationen zu Inhalten von Verträgen mit Dritten weitergeben können,“ so der NDR.

Für das Jahr 2022 bezifferte die Finanzkommission KEF die Kosten für die Klangkörper der ARD und des Deutschlandradios auf rund 203 Millionen Euro. Laut einem Sonderbericht der KEF seien das 43 Cent vom Rundfunkbeitrag (18,36 Euro). Auch in der Politik ist das Bewusstsein für dieses Problem bereits angekommen. 14 der 16 für die Medienpolitik zuständigen Bundesländer wollen ein Konzept für die Zukunft der Klangkörper erarbeiten. Einzig Hamburg und Niedersachsen tragen die Reformbemühungen nicht mit. (mp)