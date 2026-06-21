Panorama
Deutschland ächzt unter der Hitze: Hier sind bis zu 40 Grad möglich!
Schwitzen ohne Pause: Im Südwesten könnte es noch wärmer werden. Wie lange uns die Hitze erhalten bleibt.
Die Sommerhitze hat Deutschland auch in der neuen Woche wohl lange im Griff. In der Wochenmitte deute sich an, „dass sich die Hitze auch wieder auf den Norden ausdehnt, und im Südwesten könnte lokal die 40-Grad-Marke erreicht werden”, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.
Das sei allerdings noch unsicher. Hinweise auf eine Abkühlung lieferten die Wettermodelle „nach aktuellem Stand frühestens ab kommendem Wochenende”, hieß es weiter.
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Die lokale Unwettergefahr in Deutschlands Mitte und Süden hält vorerst an. Räumlich sehr begrenzt kann es dem DWD zufolge zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. „Die meisten werden von den Gewittern allerdings nichts mitbekommen”, hieß es weiter. (dpa/mp)
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