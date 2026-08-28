Das Wandergebiet, in dem der 61-Jährige vermutet wird, ist gefährlich. Es gibt zahlreiche Felsspalten – jeder Schritt abseits des Weges kann fatale Folgen haben.

Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Bergrettung stehen bei Trofaiach, Steiermark, in den Österreichischen Alpen. picture alliance/dpa/apa | Roland Theny/Filmteam-Austria

Ein 61-jähriger Wanderer aus Hessen wird in den österreichischen Alpen vermisst. Ein Großaufgebot von Rettungskräften hat sich in dem herausfordernden Gelände auf die Suche gemacht.

Die Suche werde mit zahlreichen Helfern fortgesetzt, sagte ein Polizeisprecher. Der Urlauber war am Mittwoch bei der Ifen-Bergbahn in Hirschegg im Kleinwalsertal zuletzt gesehen worden.

Drohnen und Hunde im Einsatz

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Offenbar sei er im dortigen Wandergebiet auf rund 1800 Metern unterwegs gewesen, so der Sprecher. Da der Mann auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, wurde laut Polizei sofort eine Suchaktion gestartet.

Bergretter, Alpinpolizei, Fährtenhunde, Drohnen und Hubschrauber seien in dem weitläufigen Gebiet im Einsatz, gab die Polizei weiter bekannt. Das Areal sei von vielen Felsspalten durchsetzt. „In dem Gelände sollte man keinen Schritt abseits des Wanderwegs machen“, sagte der Polizeisprecher. (dpa/mp)