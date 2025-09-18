Deutscher Urlauber stürzt 80 Meter in die Tiefe und stirbt

Beim Wandern verunglückt ein Tourist aus der Bundesrepublik tödlich. Der genaue Hergang muss noch geklärt werden.

Beim Wandern in den italienischen Dolomiten ist ein deutscher Urlauber ums Leben gekommen. Der Mann stürzte auf einem Höhenweg in der Bosconerogruppe in der Nähe von Cortina d’Ampezzo etwa 80 Meter in die Tiefe, wie die Bergwacht mitteilte. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die Rettungskräfte wurden am Nachmittag von einem Begleiter des Mannes alarmiert, ebenfalls ein Deutscher. Der genaue Hergang muss noch geklärt werden. Zum Alter und zur Herkunft des Toten machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Die Bosconerogruppe südlich von Cortina umfasst mehrere Zweitausender. Höchster Berg ist der Sasso de Bosconero mit 2.468 Metern. In der Region werden nächstes Jahr die Olympischen Winterspiele ausgerichtet. (dpa)