Sie gingen schwimmen und konnten nicht mehr zurück an Bord: Für sieben deutsche Segler ging ein Vorfall vor der griechischen Insel Symi glimpflich aus, ein achter wird jedoch noch gesucht.

Vor der griechischen Insel Symi in der südlichen Ägäis sucht die Küstenwache nach einem deutschen Segler.

Der Mann war mit weiteren drei Männern und vier Frauen an Bord eines Segelboots unterwegs. Medienberichten zufolge gingen die Urlauber am Sonntagabend auf See schwimmen. Starker Wind habe das Boot abgetrieben, sodass die Menschen nicht mehr zurück an Bord konnten.

Große Suchaktion: Sieben von acht Vermissten gerettet

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Zunächst gelang es demnach einem Mann und einer Frau, sich schwimmend an Land zu retten und die Behörden zu informieren. Daraufhin startete die Küstenwache eine Suchaktion mit zwei Booten und einem Hubschrauber. Später am Abend gelangte eine weitere Frau schwimmend an Land.

Schließlich fand man den Angaben zufolge nach Mitternacht weitere vier der Vermissten, die ebenfalls das rettende Ufer erreicht hatten. Nach dem letzten Vermissten wird weiterhin gesucht, wie die Hafenbehörde der Insel der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Zuvor hatten manche griechischen Medien fälschlicherweise berichtet, alle acht Segler befänden sich in Sicherheit. (dpa)