Deutscher stirbt am Strand von beliebter Mittelmeerinsel

Beim Urlaub auf Sardinien ist ein 65 Jahre alter Deutscher am Strand ums Leben gekommen.

Der Tourist brach am Strand der Gemeinde San Teodoro an der Ostküste der italienischen Mittelmeerinsel zusammen. Er verlor das Bewusstsein, wie die Rettungskräfte mitteilten. Kurze Zeit später war er tot.

Auch eine Krankenschwester, die zufällig anwesend war, konnte dem Urlauber nicht mehr helfen. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Zur Herkunft des Mannes machten die Behörden keine genaueren Angaben. Sardinien gehört im Mittelmeer zu den beliebtesten Urlaubsinseln. (dpa)