mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Marmorsaal der Sektkellerei Henkell Freixenet

Der Marmorsaal der Sektkellerei Henkell Freixenet Foto: Andreas Arnold/dpa

  • Wiesbaden

Korken knallen: Deutscher Sektriese übernimmt Konkurrenten komplett

kommentar icon
arrow down

Nach dem Verkauf der letzten Anteile durch die Familie Ferrer gehört die Sektkellerei Freixenet nun vollständig zum Mutterkonzern Henkell-Freixenet.

Der spanische Cava-Hersteller Freixenet ist vollständig von seinem Mutterunternehmen Henkell-Freixenet übernommen worden. Die frühere Inhaberfamilie Ferrer und José Luis Bonet haben ihre verbleibenden Anteile verkauft, wie das Unternehmen in Wiesbaden mitteilte. Finanzielle Details des Deals wurden nicht genannt. 

Lesen Sie auch: Hamburgs neues Kifferparadies: Nach 15 Minuten hatte ich einen Beutel voller Cannabis

Henkell hatte bereits im Jahr 2018 mit Zustimmung der EU die Mehrheit (50,67 Prozent) beim spanischen Konkurrenten übernommen. Das in Henkell-Freixenet umbenannte Unternehmen sieht sich selbst als globaler Schaumwein-Marktführer und gehört der Oetker Collection KG. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test