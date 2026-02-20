Skitour von Lawine erfasst: Deutscher stirbt in den Alpen

In vielen europäischen Wintersportregionen ist die Lawinengefahr derzeit hoch. Erneut gab es im Norden Italiens ein Unglück: Ein Deutscher kam durch eine Lawine ums Leben.

Der 54-Jährige war nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstagnachmittag mit einer Gruppe weiterer Deutscher auf einer Skitour auf 2550 Metern Höhe unterwegs. In der Nähe der Gemeinde Saint-Nicolas im Aostatal an der Grenze zu Frankreich kam es zu dem Unglück.

Lawine: Ein Deutscher tot, ein weiterer leicht verletzt

Die Lawine erfasste die Gruppe, woraufhin zwei der Skifahrer verschüttet wurden. Die Gruppe alarmierte sofort die Bergwacht und begann, die beiden Verschütteten auszugraben.

Wie Ansa weiter meldete, wurde der eine der beiden nur leicht verletzt, der andere befand sich wegen Unterkühlung in einem kritischen Zustand. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort starb er später.

Angesichts üppiger Schneefälle ist die Gefahr einer Lawine in vielen europäischen Wintersportregionen derzeit hoch. In den vergangenen Tagen meldeten die Behörden immer wieder Tote durch schwere Lawinenabgänge in Österreich, Frankreich, der Schweiz sowie im Norden Italiens. Bei dem jüngsten Unglück im Aostatal soll die Lawinenwarnstufe vier von fünf bestanden haben. (mp/dpa)