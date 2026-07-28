Nach Jahrzehnten auf der Bühne ist Schluss. Prinz Pi kündigt das Ende seiner Musikkarriere an. Wie es nun weitergeht.

Für viele Fans ist es das Ende einer Ära: Rapper Prinz Pi (46) macht Schluss mit der Musik – schon nach seiner bereits angekündigten Abschiedstour in diesem Jahr. In einem Video auf Instagram erklärt der Deutschrapper, warum.

„Eigentlich würde ich gerne noch zehn weitere Touren und zehn weitere Alben machen“, sagt Prinz Pi. Doch das funktioniere nicht mehr. Der Grund: der Wandel der Musikbranche. Im Zeitalter der Streamingdienste lasse sich mit Musik weniger Geld verdienen als früher. „Das ist leider weggefallen“, sagt er. Seine Musik passe auch nicht mehr zum heutigen Zeitgeist – er wolle sich keinen Trends anpassen. Die „Bild”-Zeitung berichtete zuerst.

Die Entscheidung habe ihn schwer getroffen. „Ich war die letzten Jahre sehr, sehr traurig, weil es natürlich für keinen Musiker schön ist, seine Karriere beenden zu müssen“, erzählt der 46-Jährige. Besonders dankbar ist er seinen Weggefährten und Fans: Einige von ihnen hätten sich seine Songtexte sogar als Tattoo stechen lassen – für ihn das größte Kompliment.

Anzeige

Prinz Pi widmet sich künftig seiner Werkstatt

Ab Oktober zieht Prinz Pi mit seiner großen Abschiedstour durch Deutschland – los geht es am 9. Oktober in der Großen Freiheit 36 in Hamburg. Nach Stationen in Frankfurt am Main (12. Oktober), Berlin (16. Oktober) und München (19. Oktober) endet die Tour am 23. Oktober in Stuttgart. Danach will Prinz Pi sich einem anderen Hobby widmen: In seiner Werkstatt baut der Berliner schon seit Längerem Möbel und Lautsprecher. Auch sein Abschiedsvideo nimmt Prinz Pi im blauen Overall aus seiner Werkstatt auf.

Anzeige

Prinz Pi, mit bürgerlichem Namen Friedrich Kautz, hat den Deutschrap geprägt. Bekannt wurde er Ende der 90er als Prinz Porno. Mit Alben wie „Kompass ohne Norden“, „pp=mc²“ und „Im Westen nix Neues“ erzielte er mehrere Nummer-eins-Hits und erhielt zahlreiche Gold-Auszeichnungen. (mp)