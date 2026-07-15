Hunderte Einsatzkräfte stürmen bei einer Razzia Wohnungen und Lagerhallen in NRW und den Niederlanden. Im Visier: Drogen-Chemikalien und Drogen-Labore.

Blick in eine Lagerhalle, in der Polizisten in Niederkrüchten auf ein mutmaßliche Drogenlabor stießen. Polizei Mönchengladbach/dpa

Bei einer deutsch-niederländischen Razzia gegen Drogen-Labore hat die Polizei mehrere Verdächtige festgenommen. Mehrere hundert Einsatzkräfte hätten zehn Objekte in Nordrhein-Westfalen und drei in den Niederlanden durchsucht, teilte die Polizei mit.

Drei mit Haftbefehl gesuchte Verdächtige wurden festgenommen und darüber hinaus noch mehrere weitere, die vor Ort angetroffen wurden, sagte ein Polizeisprecher.

Europol und Bundeskriminalamt beteiligt

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Die Ermittlungen richten sich gegen neun deutsche und niederländische Verdächtige. Ihnen wird vorgeworfen, seit vergangenem Jahr Grundstoffe für die illegale Herstellung von Amphetamin im Tonnenbereich beschafft und mehrere Amphetamin-Labore betrieben zu haben.

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Durchsucht wurden neben Wohnungen auch mutmaßliche Produktionsstätten, darunter zwei Lagerhallen in Kaldenkirchen und Niederkrüchten im Kreis Viersen. An den Maßnahmen der Ermittlungskommission „Awari” seien am Mittwochmorgen Europol, Landeskriminalamt und Bundeskriminalamt beteiligt gewesen. (dpa/mp)