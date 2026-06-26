Dieter Nuhr löste mit Aussagen zu Frauenmorden in einer Satiresendung Kritik aus. Der Kabarettist reagiert – und nennt die Vorwürfe „lächerlich“. Was steckt hinter dem Shitstorm?

Dieter Nuhr bei der Verleihung des Leo-Baeck-Preises in den Wilhelm Studios in Berlin. picture alliance / ABBfoto | Frederik Kern

Der Kabarettist Dieter Nuhr (65) hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe sich in einer Sendung über Frauenmorde lustig gemacht. „Habe ich nicht“, schrieb Nuhr auf Facebook. „Kein Witz über Femizide, nirgends. Habe ich noch nie gemacht. Werde ich nicht tun“, so Nuhr. „Der Vorwurf ist lächerlich. Interneterregung wird zur Volksmeinung umgedeutet. So ist es üblich in diesen Tagen“, fügte er hinzu.

Nuhr, dem kürzlich vom Zentralrat der Juden in Deutschland der renommierte Leo-Baeck-Preis verliehen worden war, hatte die Debatte mit Äußerungen in der „Nuhr im Ersten XXL“-Sendung vom 18. Juni ausgelöst. „Es gibt etwa 300 bis 350 Frauenmorde jedes Jahr und bitte, natürlich sind das 300 bis 350 zu viel, das ist doch keine Frage“, hatte der Kabarettist darin gesagt.

„Aber es gibt in Deutschland zig Millionen Männer. Die Wahrscheinlichkeit, in einer Beziehung auf einen Frauenmörder zu treffen, ist praktisch null. Zur Sicherheit wäre es nicht schlecht, wenn man den Partner vor dem Geschlechtsverkehr vielleicht einfach erst mal kennenlernt.“

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Nuhr kritisiert pauschale Verunglimpfungen

Ihm sei es um etwas ganz anderes gegangen, erklärte Nuhr in seinem Facebook-Beitrag. Er geht damit auf Aussagen ein, die er in der Sendung vor seinen nun in der Kritik stehenden Äußerungen zu Frauenmorden machte. So hatte er zunächst in überspitzter Form Pauschalurteile über Männer und Frauen thematisiert, die aus seiner Sicht durch wissenschaftliche Fachbegriffe aufgewertet würden.

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Auf Facebook schrieb Nuhr nun, ihm gehe es um das Wort „strukturell“, das allen Männern Schuld zuweise, weil sie „strukturell“ Täter seien. Er bezog sich nach eigenen Angaben auf mehrere Artikel in großen deutschen Zeitungen, in denen Frauen infrage gestellt hätten, noch mit Männern leben zu können, weil diese „statistisch töten“.

Diese „völlig überzogene pauschale Verunglimpfung“ sei Thema seines Beitrages gewesen. „Ich habe betont, dass jeder Frauenmord selbstverständlich (!) einer zu viel ist, aber dass die Chance, bei der Partnerwahl auf einen Frauenmörder zu stoßen, verschwindend gering ist.“

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Kritik auch von Seiten der Opfer häuslicher Gewalt

Die Influencerin josischreibt äußerte sich ebenfalls zu Nuhrs Auftritt. Sie ist selbst ist Opfer häuslicher Gewalt durch ihren Expartner geworden. In einem Instagrambeitrag weist sie darauf hin, wie unsensibel Nuhr mit diesem ernsten Thema umgegangen ist. Ein Thema, welches so viele Frauen betrifft. Sie selbst erzählt davon, dass ihr gewalttätiger Expartner in den den ersten 1,5 Jahren ihrer Beziehung als charmanter, zuvorkommender und liebevoller Mann aufgetreten ist – „das Ende vom Lied war, dass ich in der Notaufnahme saß mit einer gebrochenen Nase“.

Daran zeigt sie, dass es eben nicht um die Frage geht, wie gut man seinen Partner kennenlernt bevor man Geschlechtsverkehr hat — wie Nuhr es audrückte. Mit diesem Witz, kann es für die Opfer so wirken, als seien sie selbst Schuld daran, Opfer von sexueller oder Partnerschaftsgewalt geworden zu sein. Sie hätten es ja irgendwie wissen müssen. „Es wundert mich, dass menschliche Wesen wirklich derart wenig Empathie empfinden können“, sagt sie weiter.

RBB nimmt Nuhr in Schutz

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Der für die Sendung zuständige Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) nannte die Kritik an der Nuhr-Passage nachvollziehbar. In Satireformaten gelte es jedoch auch, die künstlerische Freiheit zu achten, teilte der rbb auf Anfrage mit. „Dieter Nuhr darf grundsätzlich als Künstler vor dem Hintergrund der Kunstfreiheit auch provozierend und zugespitzt formulieren“, so die Rundfunkanstalt. „Es ist das Kerngeschäft von Satire, Dinge bewusst ins Gegenteil zu verkehren.“

Satire funktioniere durch Polarisierung und Zuspitzung. Über Geschmacksgrenzen lasse sich diskutieren und streiten – mit Blick auf den weiten Schutzbereich der Satirefreiheit sehe der rbb seinen Programmauftrag aber nicht verletzt. Nuhr war in den vergangenen Jahren wiederholt wegen verschiedener Beiträge kritisiert worden. (dpa/mp)