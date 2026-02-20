Desaster bei der Bahn: Rolltreppen an mehreren großen Bahnöfen gestoppt

Seit Mittwoch stehen Dutzende Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof und im Bahnhof Südkreuz still, teilweise stoppten die Anlagen mitten im Betrieb. Am Wochenende sollen die ersten Treppen wieder rollen. Betroffen sind auch andere deutsche Bahnhöfe.

Die Probleme bei Rolltreppen an Bahnhöfen der Deutschen Bahn sind weiter verbreitet als bisher bekannt. Insgesamt beträfen sie bundesweit 130 Anlagen unter anderem am Bahnhof Flughafen Köln/Bonn, in Frankfurt, Dresden, Essen, Hamburg und Düsseldorf, wie die Bahn mitteilte. Wie in Berlin stehen dort mal mehr, mal weniger Rolltreppen derzeit still.

Rolltreppen blieben abrupt stehen

Grund dafür seien Probleme bei einem bestimmten Typ. Zwei Rolltreppen dieses Typs in Berlin seien zuletzt mitten im Betrieb abrupt stehengeblieben, hieß es. Die Anlagen müssten nun umfassend überprüft und repariert werden. Im Berliner Hauptbahnhof betrifft das derzeit 42 von insgesamt 54 Fahrtreppen, im Bahnhof Südkreuz weitere zehn.

Das könnte Sie auch interessieren: Ausfälle, Störungen: Diese Hamburger S-Bahnlinie ist ein einziges Debakel

Die ersten sollen am Samstag im Hauptbahnhof wieder den Betrieb aufnehmen – wie viele genau, hänge vom Fortschritt der Prüfungen und der Arbeiten ab, teilte die Bahn mit. Menschen mit Einschränkungen sollen so lange auf die Aufzüge ausweichen, teilt der Konzern mit. (dpa/mp)