Die Norwegerinnen und Norweger haben einen neuen König. Kurz nach dem Tod seines Vaters Harald nimmt Haakon einen wichtigen Termin wahr.

Der neue norwegische König Haakon und seine Tochter Ingrid Alexandra nehmen im Königlichen Schloss in Oslo an der außerordentlichen Sitzung der Regierung teil. picture alliance/dpa/NTB Pool | Heiko Junge

Norwegens neuer König Haakon ist im Königlichen Schloss in Oslo angekommen. Dort hat der Sohn des am Morgen gestorbenen Harald V. das Regierungskabinett zu einer außerordentlichen Sitzung empfangen.

Der neue König Norwegens heißt mit offiziellem Namen König Haakon VIII. Das gab der Monarch in einer außerordentlichen Sitzung mit dem Regierungskabinett bekannt. Als Motto für seine Zeit als König wählte der 53-Jährige „Alt for Norge“, übersetzt bedeutet das: «Alles für Norwegen». Er folgt damit einer Tradition: Auch Harald V. sowie dessen Vater und Großvater wählten dieses Motto.

Der Sohn des am Morgen gestorbenen Harald V. war in der Sekunde des Todes von Harald zum König geworden. In Norwegen gilt: „Kongen er død - Leve Kongen“ - Der König ist tot - Es lebe der König. Seit dem Morgen versammelten sich vor dem Königlichen Schloss in Oslo zahlreiche Menschen zur gemeinsamen Trauer um den bei den Norwegern beliebten Harald. (dpa)