Das ist die mysteriöse Frau, die Epsteins Vermögen erbt

Sie telefonierte mit Jeffrey Epstein nur wenige Stunden vor seinem Tod, taucht mehr als 40.000 Mal in Ermittlungsakten auf – und sollte laut Testament den Großteil seines Vermögens erhalten. Die Rolle der Belarussin Karyna Shuliak ist bis heute noch weitestgehend ungeklärt.

Intime Fotos zeigen die schöne junge Frau mit dem 30 Jahre älteren Sexualstraftäter in entspannter Atmosphäre: Karyna Shuliak ist nicht nur mutmaßlich Jeffrey Epsteins letzte Partnerin, sondern auch seine Haupterbin. Geboren wurde die mysteriöse Shuliak 1989 in Minsk in Belarus. Dort studierte sie zunächst Zahnmedizin, bevor sie mit 20 Jahren im Rahmen eines Work-and-Travel-Programms in die USA einreiste.

Einige Jahre später lernte sie Jeffrey Epstein, laut Unterlagen, über eine Freundin kennen – die genauen Umstände sind bis heute unklar. Die Vermittlerin soll aber nicht nur Shuliak, sondern mehrere osteuropäische Frauen als Assistentinnen an ihn herangeführt haben. Zu diesem Zeitpunkt war Epstein bereits wegen der Anstiftung zur Prostitution Minderjähriger verurteilt.

Abhängig gemacht: Epstein erkaufte ihr Studium

Epstein organisierte der jungen Frau offenbar einen Studienplatz an der Columbia University – obwohl sie zuvor abgelehnt worden war – und finanzierte ihr Studium. Auch Geldüberweisungen an ihre Eltern werden in den nicht-geschwärzten Akten erwähnt. Beobachter sehen darin ein perfides Muster: Der Sexualstraftäter band junge Frauen an sich, indem er sie finanziell unterstützte oder ihnen bei Ausbildung und Karriere half, teils auch mithilfe von Kontakten an Elite-Universitäten.

Nach dem Abschluss an der Universität heiratete Shuliak 2013 Jennifer Kalin – die Ex-Partnerin von Elon Musks Bruder Kimbal. Die von Epstein eingefädelte Ehe sollte Shuliak die US-amerikanische Staatsbürgerschaft erleichtern. Da sich das Paar ein Jahr nach der Einbürgerung scheiden ließ, gehen die meisten Beobachter daher von einer Scheinehe aus.

Shuliak arbeitete auf Nachbarinsel von „Epstein Island“

Anschließend arbeitete die Belarussin als Zahnärztin auf Saint Thomas in der Karibik – nur wenige Kilometer von Epsteins Privatinsel entfernt. Gleichzeitig war sie offenbar auch in seine Immobiliengeschäfte eingebunden und übernahm Managementaufgaben.

Rund um die Ermittlungen tauchten zudem drastische Anschuldigungen auf. So wurde unter anderem behauptet, sie habe Opfern Zähne ziehen lassen, damit diese sich bei Übergriffen nicht wehren konnten. Außer Zeugenaussagen gibt es dafür aber keine weiteren Belege.

Shuliak und Epstein lange in Liebesbeziehung

In den Akten finden sich ebenfalls zahlreiche persönliche Nachrichten zwischen ihr und Epstein: Liebesbekundungen, Flirts, Gespräche über andere Beziehungen. Gleichzeitig kam es immer wieder zu Eifersucht. Epstein schrieb ihr einmal: „Deine Sorge um Frauen ist unnötig. Sie verursacht einen Großteil des Stresses zwischen uns.“ Beobachter beschreiben Karyna Shuliak als finanziell und emotional stark von ihm abhängig. Auch in den letzten Jahren soll sie ihm wiederholt ihre Loyalität versichert haben. Epstein selbst soll sie als seine große Liebe betrachtet haben.

Shuliak gilt als eine der letzten Personen, die mit dem Sexualstraftäter gesprochen haben: Am 9. August 2019 soll sie rund 15 Minuten mit Epstein telefoniert haben. Wenige Stunden später wurde er tot in seiner Gefängniszelle gefunden. Später sagte sie aus, er habe dabei nicht suizidal gewirkt.

Shuliak ist Haupterbin von Epsteins Nachlass

Besonders brisant ist ihr Status als Erbin: Laut Testament sollte sie sämtliche Immobilien, rund 100 Millionen Dollar sowie 48 Diamanten erhalten. Bereits zuvor soll Epstein ihr einen Ring mit 32 Karat „in Erwartung einer Ehe“ geschenkt haben. Das Testament änderte er nur zwei Tage vor seinem Tod, etwa um die Zeit des Telefonats herum.

Vom einstigen Vermögen ist allerdings wohl deutlich weniger übrig. Viele Werte wurden eingefroren, Entschädigungszahlungen und laufende Kosten ließen die Summe über die Jahre schrumpfen. Schätzungen gehen heute nur von etwa 100 bis 120 Millionen aus.

Medienberichten zufolge lebt Karyna Shuliak inzwischen in New York und ist 36 Jahre alt. Zu ihrer Rolle in einem der größten Missbrauchs- und Korruptionsskandale, die die USA je erlebt haben, hat sie sich aber bislang öffentlich nicht geäußert.