Das Unwetter in der Sächsischen Schweiz hat den Imbiss der Fernseh- und Eventköchin Verena Leister getroffen. Wie geht es für sie am Amselsee weiter?

Michael Kretschmer (CDU, l.), Ministerpräsident von Sachsen, spricht im Amselgrund im Nationalpark Sächsische Schweiz mit der TV- und Eventköchin Verena Leister. Das Unwetter hat den Imbiss der TV-Köchin zerstört. picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Die TV- und Eventköchin Verena Leister ist den Tränen nahe, als sie am Tag nach dem schweren Unwetter in der Sächsischen Schweiz steht. Ihr Imbiss am Amselsee ist von umstürzenden Bäumen getroffen worden, von den knapp 30 dazugehörigen Ruderbooten ist vor lauter Stämmen kaum noch was zu sehen. „Das ist die Hölle“, sagt die Dresdner Köchin, die unter anderem in der Sat.1-Kochshow „The Taste“ dabei war.

Ihr erster Gedanke, als sie von dem Unwetter am Freitagabend gehört habe, sei gewesen, ob jemand verletzt wurde. „Ein Menschenleben ist immer das Allerschlimmste“, sagte Leister. Während des Gewitters mit heftigen Winden kam ein Mann ums Leben. Der 38-Jährige wurde von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Urlaub in Kroatien abgebrochen

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Leister hat wegen der Katastrophe ihren Urlaub abgebrochen. „Wir waren tatsächlich gerade das allererste Mal seit neun Jahren in unserem Sommerurlaub mit den Kindern. Und dann kam der Anruf und dann war für uns klar, es ist sofort Sachen packen und wir müssen nach Hause“, sagt sie. Die Familie sei über Nacht aus Kroatien durchgefahren. Jetzt steht die Köchin vor ihrem zerstörten Ausflugsziel.

Ruderboote (l-r), ein Funktionsgebäude und ein Imbiss am Amselsee sind nach einem schweren Unwetter in der Sächsischen Schweiz von Bäumen bedeckt. Nach dem schweren Unwetter mit einem Toten und drei Schwerverletzten ist der Nationalpark für Besucher gesperrt. Sebastian Kahnert/dpa

„Der Imbiss ist komplett bedeckt mit den ganzen Bäumen“, berichtet sie. „Also von oben kam ein Riesenbaum drauf. Das Dach ist eingestürzt, ist undicht. Von innen kam die Decke runter. Die Wände sind verzogen und auch die Böden sind beschädigt.“ Wie groß die Schäden genau sind, könne sie noch nicht sagen.

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Betrieb für dieses Jahr gelaufen

Der Betrieb werde dieses Jahr nicht mehr öffnen können. „Also wir hoffen, dass wir das schnellstmöglich hinkriegen, aber diese Saison wird definitiv das nicht mehr möglich sein“, sagt Leister. Sie hoffe, dass sie nächstes Jahr wieder loslegen kann. „Realistisch betrachtet, müssen wir wirklich viel tun und machen.“

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Das Ausmaß der Verwüstung hat die Köchin schwer getroffen. „Ich habe gestern Abend schon sehr viel geheult, weil man die Bilder natürlich gesehen hat und alles“, sagt sie. Aber jetzt zu sehen, wie die schöne Natur rund um den Amselsee in kürzester Zeit zerstört wurde: „Das ist schon echt schlimm.“ (dpa/mp)