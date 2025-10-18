Das ist das Jugendwort des Jahres

Das Jugendwort des Jahres 2025 ist „das crazy”. Die als Ausdruck der Sprachlosigkeit benutzte Floskel wurde am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse als Gewinner vorgestellt, wie der Langenscheidt-Verlag als Organisator der Abstimmung mitteilte. Das Jugendwort wurde von Elf- bis 20-Jährigen bis zum Dienstag vergangener Woche in einem Onlinewahlverfahren ausgewählt.

Die Formulierung „das crazy” wird laut Verlag dann verwendet, wenn jemand nicht weiß, was er sagen soll, keine Lust hat zu antworten oder einfach höflich bleiben will, um das Gespräch am Laufen zu halten. Es ist somit vergleichbar mit „okay” oder „aha, cool”.

„Goonen“ auf Platz 2

Auf Platz 2 landete der Begriff „goonen”, mit dem Selbstbefriedigung, oft über eine lange Dauer, gemeint ist. Auf Platz 3 wählten die Jugendlichen die Formulierung „checkst du”, mit der sichergestellt werden soll, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es gerade geht.

Die Wahl zeige erneut den ungebrochenen Einfluss der englischen Sprache und den Trend zum Verkürzen, hieß es vom Langenscheidt-Verlag. Somit repräsentiere „das crazy” den Zeitgeist gekonnt.

Das Jugendwort wird seit 2008 ermittelt und soll den Sprachgebrauch unter jungen Menschen nachzeichnen. Diskriminierende oder sexistische Begriffe sind ausgeschlossen. 2024 war „Aura” das Jugendwort des Jahres. Der meist im scherzhaften Kontext benutzte Begriff wird oft als Synonym für die Ausstrahlung eines Menschen genutzt. „Aura” löste den Begriff „goofy” im Jahr 2023 ab, der an die tollpatschige Walt-Disney-Figur erinnerte. (afp)