Das größte Frauenproblem in Deutschland? Übergriffige Männer!

Viele Frauen in Deutschland sehen nach wie vor große Hürden auf dem Weg zur Gleichberechtigung – und machen dafür vor allem das Verhalten von Männern im Alltag verantwortlich. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat im Auftrag des Magazins „Playboy“ hervor, die anlässlich des Weltfrauentags am 8. März veröffentlicht wurde. Das größte Problem demnach: übergriffige Männer.

Im Auftrag des Magazins befragte das Meinungsforschungsinstitut 1011 repräsentativ ausgewählte Frauen in Deutschland. Dabei gaben 65 Prozent an, bereits frauenfeindlichen Belästigungen oder Übergriffen ausgesetzt gewesen zu sein – 11 Prozent oft, 24 Prozent bisweilen und 30 Prozent selten.

Frauen appellieren an die Männer

Öffentliche Räume wie Straßen, Parks, Verkehrsmittel und Gastronomiebetriebe waren die am häufigsten genannten Orte für Übergriffe. Diese umfassen sexuell anzügliche Bemerkungen bis hin zu körperlichen Belästigungen. Mehr als die Hälfte der befragten Frauen forderte außerdem, Männer sollten stärker eingreifen, wenn andere Männer frauenfeindlich auftreten.

Als größtes Diskriminierungsproblem wurde von 54 Prozent der Frauen der Gender-Pay-Gap genannt. Nach wie vor verdienen Frauen bei gleicher Ausbildung und Position durchschnittlich 6 Prozent weniger als Männer.

Auch im Privatleben berichteten viele Frauen von ungleich verteilten Lasten. Besonders häufig kritisierten die Befragten eine unfaire Verteilung der Hausarbeit (43 Prozent) und der Kindererziehung (32 Prozent). Zudem empfanden 38,5 Prozent es als Ungerechtigkeit, dass die Verantwortung für Familienplanung und Verhütung häufig bei Frauen liege. Entsprechend war der am häufigsten genannte Wunsch an Partner mehr Engagement im Haushalt: 55 Prozent der Frauen würden sich hier mehr Einsatz wünschen. (js)