Bundesweiter Warntag: In der kommenden Woche werden Millionen Menschen eine Testwarnung aufs Handy bekommen.

Eine Probewarnung ist am Warntag in der Innenstadt auf einem Smartphone angezeigt. (Archivbild) picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

Am 10. September versendet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe um 11 Uhr eine bundesweite Testwarnung. In Hamburg werden außerdem Sirenen zu hören sein.

Über Radio- und TV-Sender, digitale Anzeigetafeln, Warn-Apps sowie Cell Broadcast erreicht die Testwarnung Millionen Menschen in Deutschland. In manchen Kommunen werden auch eigene Warnsysteme wie Lautsprecher oder Sirenen getestet – auch in Hamburg sollen Sirenen schrillen.

Bundesweiter Warntag: Um 11 Uhr piept das Handy

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Über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast wird die Warnmeldung um 11 Uhr automatisch als Push-Nachricht direkt aufs Handy geschickt. Die Entwarnung folgt um 11.45 Uhr.

Bereits zum sechsten Mal findet am zweiten Donnerstag im September der bundesweite Warntag statt. Das Ziel: die Funktion der Warnsysteme für Krisen- und Katastrophenfälle zu testen und die Bevölkerung für den Ernstfall zu sensibilisieren. (mp)