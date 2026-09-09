Panorama
Darum klingelt Ihr Handy morgen gleich zweimal
Bundesweiter Warntag: Am Donnerstag werden Millionen Menschen eine Testwarnung aufs Handy bekommen.
Am 10. September versendet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe um 11 Uhr eine bundesweite Testwarnung. In Hamburg werden außerdem Sirenen zu hören sein.
Über Radio- und TV-Sender, digitale Anzeigetafeln, Warn-Apps sowie Cell Broadcast erreicht die Testwarnung Millionen Menschen in Deutschland. In manchen Kommunen werden auch eigene Warnsysteme wie Lautsprecher oder Sirenen getestet – auch in Hamburg sollen Sirenen schrillen.
Bundesweiter Warntag: Um 11 Uhr piept das Handy
Über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast wird die Warnmeldung um 11 Uhr automatisch als Push-Nachricht direkt aufs Handy geschickt. Die Entwarnung folgt um 11.45 Uhr.
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Bereits zum sechsten Mal findet am zweiten Donnerstag im September der bundesweite Warntag statt. Das Ziel: die Funktion der Warnsysteme für Krisen- und Katastrophenfälle zu testen und die Bevölkerung für den Ernstfall zu sensibilisieren. (mp)
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