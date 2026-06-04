Darum bekommen die Deutschen immer weniger Kinder

Immer weniger Frauen in Deutschland bekommen Kinder. Der Wunsch ist zwar oft da, doch viele verschieben ihre Entscheidung oder verzichten ganz darauf. Wie kommt es zu dieser Entwicklung?

Laut Berechnungen der ‚Stiftung für Zukunftsfragen‘ liegt die Kinderzahl aktuell bei rund 1,35 Kindern pro Frau (im Vergleich zu 1,59 vor zehn Jahren). Die Stiftung sieht darin vor allem Folgen wachsender Unsicherheit. Die Gründe seien jedoch vielfältig und verstärkten sich gegenseitig. Deutlich wird: Wer keine Kinder bekommt, hat meist eine Vielzahl an Gründen, die zusammenhängen und sich gegenseitig verstärken.

Der häufigste genannte Grund bleibt die finanzielle Belastung. Zwei Drittel der befragten Frauen geben an, Sorgen um die finanzielle Sicherheit mit einem Kind zu haben. Viele machen sich zudem Gedanken über die Zukunft ihrer Kinder. Auch die allgemeine gesellschaftliche und wirtschaftliche Unsicherheit spielt dabei eine Rolle.

Karriere verliert an Bedeutung

Berufliche Gründe werden dagegen seltener genannt als noch vor zehn Jahren. Weniger Frauen geben heute an, dass sich Familie und Beruf nur schwer vereinbaren lassen. Auch Karriereziele stehen für viele nicht mehr so stark im Vordergrund. Der wissenschaftliche Leiter der Stiftung, Ulrich Reinhardt, sagt: „Nicht berufliche Gegensätze zur Familie stehen heute im Vordergrund, sondern fehlende Rahmenbedingungen.“

Zudem zeigen sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Männer fokussieren sich laut Umfrage häufiger auf ihre Karriere, während Frauen öfter den fehlenden passenden Partner als Grund gegen Kinder nennen. Männer geben hingegen häufiger an, beruflich weiterkommen zu wollen.

Kinderlosigkeit oft bewusste Entscheidung

Für einen Teil der Kinderlosen ist ein Leben ohne Kinder eine bewusste Entscheidung für mehr Freiheit und Unabhängigkeit.

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Gleichzeitig wünschen sich viele stabile Beziehungen und mehr Sicherheit, bevor sie eine Familie gründen. Diesen Schritt wollen sie ohne passende Rahmenbedingungen nicht gehen.

Wunsch nach mehr Verlässlichkeit

Die Umfrage zeigt: Viele Menschen wünschen sich grundsätzlich Kinder – allerdings nur unter guten Bedingungen. Mehr finanzielle Sicherheit, verlässliche politische Rahmenbedingungen und stabile Partnerschaften könnten die Bereitschaft zur Familiengründung erhöhen.