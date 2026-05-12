Darum begrüßt die Crew wirklich jeden Passagier im Flugzeug

Das freundliche „Willkommen an Bord“ ist nicht nur Höflichkeit. Beim Boarding prüfen Flugbegleiter genau, ob Passagiere auffällig wirken – und ob sie überhaupt mitfliegen dürfen.

Flugreisende kennen die Szene: An der Tür des Flugzeugs stehen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter und begrüßen jeden Passagier. Das wirkt wie reiner Service. Doch dahinter steckt auch eine wichtige Sicherheitsmaßnahme.

Denn während des Boardings schaut die Crew genau hin. „Beim Einsteigen achtet die Crew besonders auf das Verhalten der Passagiere“, erklärt der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Wer auffällig wirkt, muss damit rechnen, genauer beobachtet zu werden.

Darauf achtet die Crew beim Boarding

Besonders kritisch wird es, wenn Reisende sichtbar alkoholisiert sind. Auch unangemessenes oder sicherheitsgefährdendes Verhalten kann Folgen haben.

In solchen Fällen kann Passagieren der Zutritt zum Flugzeug verweigert werden. Das gilt auch, wenn sie Anweisungen der Crew nicht befolgen.

Nach Angaben der Lufthansa hat bei dieser Entscheidung immer der Kapitän das letzte Wort. Er entscheidet in Zusammenarbeit mit dem Bodenpersonal und dem Purser – also dem ranghöchsten Flugbegleiter.

Flugbegleiter begrüßen Passagiere vor allem auch wegen Alkohol

Reisende sollten es vor dem Abflug mit Alkohol nicht übertreiben. Genau darauf achten Flugbegleiter beim Einstieg. Der BDL weist darauf hin, dass Alkohol in der Höhe noch einmal stärker wirkt. Wer mitfliegen will, sollte deshalb nicht im Vollrausch zum Boarding erscheinen.

Auch wer sichtbar unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten steht, kann als flugreiseuntauglich eingestuft werden. Gleiches gilt bei akuten Krankheitssymptomen.

Auch das Gepäck kann Probleme bereiten

Nicht nur der Zustand eines Passagiers kann Probleme verursachen. Auch bestimmte Gegenstände im Handgepäck können beim Boarding auffallen.

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Schwierig wird es etwa, wenn Reisende Gefahrgüter dabeihaben. Dazu zählen zum Beispiel zu leistungsstarke Powerbanks.

Warum die Türbereiche besetzt sein müssen

Beim Boarding gelten für Airlines gesetzliche Vorgaben. Die Türbereiche müssen auch deshalb immer besetzt sein, damit die Crew auf einen möglichen Notfall reagieren kann, teilt Lufthansa mit.

Erst wenn alle Passagiere sitzen und die Gänge frei sind, dürfen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter die Türbereiche verlassen. So soll sichergestellt werden, dass sie die Türen im Notfall jederzeit ungehindert erreichen können.

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In den meisten Fällen läuft der Einstieg aber ohne Probleme ab. Dann kann sich die Crew auf das konzentrieren, was Passagiere besonders wahrnehmen: Hilfe beim Finden des Sitzplatzes oder Antworten auf Fragen zum Handgepäck. (dpa/mp)