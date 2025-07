Darth Vaders Lichtschwert unterm Hammer: Millionäre bevorzugt

Es ist eine der berühmtesten Requisiten der Filmhistorie – bald kann das Lichtschwert aus dem Film „Das Imperium schlägt zurück“ der „Star Wars“-Reihe ersteigert werden. Ein Schnäppchen ist es nicht.

Das legendäre Lichtschwert von „Star Wars“-Bösewicht Darth Vader wird im September in Los Angeles versteigert. Für die Kult-Requisite, die in den Filmen „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ zum Einsatz kam, könnten Gebote ab 1.000.000 US-Dollar (circa 863.000 Euro) abgegeben werden, teilt das Auktionshaus Prop Store Auction auf seiner Webseite mit. Das Lichtschwert, das in den Duellen zwischen Darth Vader und Luke Skywalker zu sehen war, sei jahrzehntelang Teil einer privaten Sammlung gewesen, heißt es weiter.

Der erste Film der „Star Wars“-Saga, „Krieg der Sterne“, erschien 1977 mit Carrie Fisher, Harrison Ford und Mark Hamill in den Hauptrollen. In den 80er Jahren folgten die Filme „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Später folgten weitere Fortsetzungen. Die von Drehbuchautor, Produzent und Regisseur George Lucas erschaffene Saga ist eine der erfolgreichsten Filmreihen der Filmgeschichte. (dpa/mp)