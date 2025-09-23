Dank VR-Brille vom Krankenbett aufs Oktoberfest

Mitten ins Wiesn-Getümmel – und das direkt vom Klinikzimmer aus: VR-Brillen schicken Nutzer virtuell in die Achterbahn und aufs Riesenrad. Die Effekte nutzt auch eine Münchner Kinderklinik mit Erfolg.

Münchner Kinder, die um diese Jahreszeit im Krankenhaus liegen, vermissen eines oft ganz besonders: die Wiesn. Eine VR-Brille schafft nun Abhilfe und entführt auch Kranke, Alte oder anderweitig Beeinträchtigte mitten hinein in das wuselige Oktoberfest, ohne dass diese ihr Zuhause verlassen müssen.

VR-Brille lenkt von unangenehmen Untersuchungen ab

„Wir haben Kinder, die unglaublich viel Zeit in dieser Klinik verbringen, die gar nicht am normalen Leben teilhaben können“, schildert Oberarzt Carsten Krohn von der München Klinik Schwabing. Dank Virtueller Realität (VR) könnten die Mädchen und Jungen dennoch „in der Realität virtuell dabei sein“.

Auch ambulante Patienten lenke es vor unangenehmen Untersuchungen ab. „Schmerzen können Sie mit einer VR-Brille nicht nehmen, aber die Kinder haben vorwiegend Angst, und die Angst können sie durch Ablenkung durch Schwimmen mit Delfinen oder ähnlichem nehmen.“

360-Grad-Aufnahmen vom Oktoberfest

In der Brille können die Kinder durch verschiedene Welten bummeln, ganz neu auch über die Wiesn. „Wir haben mitten auf dem Oktoberfest produziert“, erzählt Christoph Ostler, der als VR-Experte die Initiative „VR4Kids“ gegründet hat. Dank der 360-Grad-Aufnahmen kann man mit der Brille durch die Geisterbahn oder mit dem Riesenrad fahren, die Münchner Rutschen hinuntersausen oder in einem Mandelstand direkt neben der Zuckerwattemaschine stehen.

Nachdem der fast zehnjährige Kenan die Brille zum ersten Mal aufgesetzt hat, dauert es nur wenige Sekunden, bis er tief in die Welt des Oktoberfests eingetaucht ist. Als er virtuell durch die Geisterbahn fährt, schreckt er mit dem ganzen Körper zurück und gruselt sich sichtlich vor den scharfen Zähnen eines Wolfes, den in dem beschaulichen Untersuchungszimmer der Klinik außer ihm niemand sieht. Auf dem Teufelsrad wird ihm dagegen schwindelig, im Riesenrad ganz oben macht ihm die Höhe zu schaffen.

„Ich finde es toll, dass die Kinder das hier auf dem Gerät anschauen können“, sagt Kenan hinterher. Richtig echt habe es sich zwar nicht immer angefühlt, aber „im Teufelsrad hat es mich so schwindelig gemacht, weil es immer schneller wurde“. Da sei die Kameraversion schon fast zu 100 Prozent an die echte Realität herangekommen.

Kinder werden mit der Brille abgelenkt

Oberarzt Krohn lobt die positiven Folgen der Technik. „Natürlich kann ich damit keine Krankheiten heilen.“ Aber Langeweile, Unzufriedenheit und Angst seien keine guten Begleiter im Heilungsprozess der Kinder. „Wenn sie durch eine VR-Brille zum Beispiel einfach glücklich sein können, abgelenkt sein können, keine Angst haben, dann ist es ein Baustein einer guten Therapie“, findet Krohn.

Der Kinderchirurg ist Fachmann für Kinder mit schweren Brandverletzungen und setzt die VR-Brille gerne bei Verbandswechseln ein. Richtig große, bis zu einer Stunde andauernde Verbandswechsel fänden zur Schonung der kleinen Patienten zwar ohnehin gleich in einem OP statt, schildert Krohn. „Aber wenn Kinder einfach nur Angst vor der Tatsache haben, dass man sie berührt, kann man sie mit der VR-Brille durchaus erfolgreich in eine Welt versetzen, die schmerzarme oder schmerzlose Prozeduren dann einfach möglich machen kann.“

Von der ersten Klasse bis ins hohe Alter geeignet

Auf dem virtuellen Oktoberfest werden die jungen Nutzer von zwei Kindern begleitet, von denen eines auch Gebärdensprache verwendet. „Also die Reaktionen sind immer die gleichen: Die Kinder sind begeistert, die strahlen, die lachen, die gehen mit mit den anderen, die sprechen die Kinder an, die sie da drin sehen, die sind tief im Erlebnis drin und freuen sich und verweilen da auch ziemlich lange“, bilanziert Initiator Ostler.

Der Unternehmer beschäftigt sich schon seit vielen Jahren intensiv mit Virtueller Realität und hat erkannt, dass die Technik auch einen inklusiven Aspekt hat. Gedacht war „VR4Kids“ für Kinder mit Behinderung sowie anderweitigen Benachteiligungen – doch dann stellte sich heraus, dass die Zielgruppe viel breiter ist. „Gerade vorgestern hatten wir einen Herrn, der wahnsinnig gern normalerweise auf die Wiesn ging“, schildert Ostler. Jetzt, mit 92, müsse der Senior leider auf einen Besuch auf der Theresienwiese verzichten. Doch die VR-Brille brachte ihm zumindest das Gefühl zurück.