Coronavirus aktuell: Deutschland europaweit mit den meisten Infizierten

Wuhan -

Immer mehr Menschen infizieren sich weltweit am neuartigen Coronavirus. Die Zahl der Todesopfer liegt bei fast 500 Menschen. Beinahe 25.000 sind infiziert.

Coronavirus: Der aktuelle Stand vom 5. Februar 2020

Die Live-Karte einer US-Universität zeigt derzeit, wie sich das Coronavirus in der Welt ausbreitet

Deutschland hat die meisten Infizierten in Europa

10. Coronavirus-Fall in Bayern nachgewiesen, 12 Fälle bundesweit bekannt

In der Quarantäne-Station im pfälzischen Germersheim ist bei einem ersten Test bei keinem China-Rückkehrer Coronavirus nachgewiesen worden

Auf dem unter Quarantäne stehende Kreuzfahrtschiff Diamond Princess sind zehn Menschen erkrankt, die deutschen Passagiere sind nicht betroffen

Die Zahl der bestätigten Infektionen in China kletterte auf 24.500 Fälle

In China gibt es bisher 493 bestätigte Todesfälle

Coronavirus: Live-Karte zeigt alle bekannten Fälle weltweit

Die amerikanische John Hopkins University (Baltimore) hat eine interaktive Live-Karte zum Coronavirus veröffentlicht (hier klicken), um das weltweite Ausmaß der Ausbreitung zu dokumentieren.

Rote Punkte auf der Karte zeigen, wo das Coronavirus am stärksten verbreitet ist. In Echtzeit wird die Zahl der Infizierten, Geheilten und verstorbenen Menschen angezeigt.

Die Karte zeigt: In Europa gibt es die meisten Infizierten in Deutschland. Bislang sind zwölf Fälle dokumentiert. Die meisten Erkrankten sind Mitarbeiter der Firma Webasto mit Sitz in bayern. Auch Familienangehörige zählen zu den infizierten.

Der Coronavirus hat längst von Asien auf die anderen Kontinente übergegriffen. In Europa liegt Deutschland derzeit an erster Stelle bei der Zahl der Infizierten. John Hopkins University Foto:

Zehn Fälle des Coronavirus auf Kreuzfahrtschiff – deutsche Passagiere nicht infiziert

An Bord eines unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes in Japan sind zehn Fälle des neuen Coronavirus festgestellt worden. Das gab das japanische Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt. An Bord des Schiffes sind auch einige deutsche Staatsangehörige, zu den Infizierten gehören sie aber nicht.



Wie die Reederei der „Princess Cruises“ am Mittwoch bestätigte, handelt es sich bei den Betroffenen um drei Passagiere aus Japan, zwei aus Australien, drei aus Hongkong und einen Gast aus den USA sowie um ein Crewmitglied von den Philippinen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Deutschen Botschaft Tokio sind acht deutsche Passagiere weiter an Bord des Schiffes. „Die Botschaft steht bereits im direkten Kontakt mit einigen dieser Passagiere“, teilte die Botschaft mit. Ihnen soll es gut gehen.



Die zehn positiv auf den Erreger getesteten Menschen wurden in der Tokioter Nachbarprovinz Kanagawa, wo das Schiff in der Provinzhauptstadt Yokohama vor Anker liegt, ins Krankenhaus gebracht.



Die übrigen der insgesamt 2666 Passagiere, etwa die Hälfte davon Japaner, sowie 1045 Crew-Mitglieder sollen nach Angaben des japanischen Gesundheitsministeriums zunächst für weitere 14 Tage an Bord bleiben, da die Untersuchungen auf den Erreger weitergehen. Bislang sind damit in Japan 33 Fälle des neuen Virus bestätigt.

Infizierte auf weiterem Kreuzfahrtschiff

Ein weiteres Kreuzfahrtschiff mit mehr als 1800 Passagieren an Bord ist am Mittwoch wegen des Verdachts auf das Coronavirus in der Finanzmetropole Hongkong festgesetzt worden. Bei drei Menschen, die zwischenzeitlich mit dem Schiff der asiatischen Gesellschaft Dream Cruises gereist waren, war das Virus festgestellt worden, teilten chinesische Behörden mit.



Ein Straßenarbeiter in Peking trägt zum Schutz vor dem Coronavirus einen Mundschutz. picture alliance/dpa Foto:

Drei Mitglieder der Besatzung litten an Fieber, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und dort isoliert, wie die Gesundheitsbehörde des Hafens mitteilte. Mehr als 20 weitere Crew-Mitglieder würden untersucht, sagte Behördenleiter Leung Yiu-hong. Die Passagiere mussten den Angaben zufolge an Bord bleiben. Zunächst war unklar, wie lange das Schiff nun in Hongkong bleiben muss.



Die drei infizierten Passagiere waren nach Informationen des Lokalsenders RTHK bereits am 24. Januar wieder von Bord gegangen.

Während der Vater in Quarantäne ist: Schwerbehinderter Junge stirbt



Ein schwerbehinderter Jugendlicher ist in China gestorben, während der Vater des 17-jährigen Yan Cheng in Quarantäne genommen wurde. Seinen auf einen Rollstuhl angewiesenen Sohn musste er allein zu Hause zurücklassen. Da der Junge weder sprechen noch laufen oder selbständig essen konnte, starb er nach einer Woche, wie die Regierung des Bezirks Hongan mitteilte.

Der Vater, Yan Xiaowen, kam am 22. Januar in Quarantäne. Fünf Tage später wurde beim ihm das neuartige Virus diagnostiziert. Verzweifelt veröffentlichte er einen Hilferuf in den Online-Netzwerken und bat darum, dass jemand nach seinem hilflosen Sohn sehen möge.

Medizinisches Personal im Huoshenshan-Krankenhaus in Wuhan testet Einrichtungen für die Coronavirus-Patienten. dpa Foto:

Der Hilferuf kam jedoch zu spät: Der Jugendliche, der an den Folgen einer frühkindlichen Hirnschädigung litt, starb am 29. Januar. Yan habe darauf gehofft, dass sich Angehörige, die Vorsteher seines Heimatdorfes oder Ärzte um seinen Jungen kümmern würden, erklärte die Regierung von Hongan.

Nach dem Vorfall wurden der örtliche Vorsitzende der Kommunistischen Partei und der Bürgermeister abgesetzt. In den Online-Netzwerken brachen sich Wut und Empörung Bahn. „Ich bin so wütend und traurig“, schreib ein Nutzer. „Es ist zu widerlich.“ In Festland-China gibt es nach offiziellen Angaben inzwischen 425 Tote und mehr als 20.000 Kranke durch das Virus. Auch in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde mittlerweile ein erster Todesfall gemeldet.

Unterdessen hat die chinesische Sonderverwaltungszone Macau wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zwei Wochen lang ihre Casinos geschlossen. Dies teilte der Regierungschef von Macau, Ho Iat-seng, am Dienstag mit. Die Glücksspielmetropole ist ein beliebtes Ziel von Reisenden aus Festlandchina. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde mittlerweile ein erster Todesfall gemeldet.

Zehnter Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Montagabend einen zehnten Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt. Es handele sich um einen weiteren Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto, teilte ein Ministeriumssprecher in München mit. Erst kurz zuvor war bekannt geworden, dass ein weiteres Kind eines Webasto-Angestellten aus dem bayerischen Landkreis Traunstein erkrankt ist.

Ein Bus mit französischen Staatsbürgern, die aus der besonders von dem Coronavirus betroffenen Stadt Wuhan in China, ausgeflogen wurde, werden von der französischen Gendarmerie vom Luftwaffenstützpunkt Istres-Le Tube bei Istres nach Vacanciel in Carry-le-Rouet begleitet, wo sich weitere Rückkehrern in Quarantäne befinden. dpa Foto:

Bei dessen Vater war die neuartige Virusinfektion in der vergangenen Woche nachgewiesen worden. Alle drei Familienmitglieder, die positiv getestet wurden, befinden sich nach Angaben von Ärzten derzeit in einem stabilen gesundheitlichen Zustand.

Bei Webasto sind nun insgesamt acht Mitarbeiter betroffen. Angestellte des Unternehmens hatten sich bei einer aus China zu einer Schulung angereisten Kollegin angesteckt.

Webasto kündigte an, seine Firmenzentrale in Stockdorf im Landkreis Starnberg bis Dienstag kommender Woche zu schließen.

Insgesamt gibt es damit in Deutschland bislang zwölf bestätigte Fälle von Erkrankungen durch das Coronavirus.

Auf dem Flughafen in Batam in Indonesien werden am 2. Februar 2020 Passagiere desinfiziert, die aus dem chinesischen Epizentrum des Coronavirus in Wuhan ausgeflogen worden sind. AFP Foto:

Coronavirus: Zahl der Erkrankten sprunghaft angestiegen



Die Zahl der bestätigten Infektionen in China kletterte sprunghaft um 2829 auf 17.205 Fälle. Die Gesundheitskommission sprach zudem von mehr als 20.000 Verdachtsfällen.



Der Höhepunkt der Krankheit wird später erwartet als bisher gedacht. „Wir gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Epidemie in zehn Tagen bis zwei Wochen erwartet wird“, sagte der Chef des nationalen Virus-Expertenteams, Zhong Nanshan. Er korrigierte damit seine Vorhersage von vor einer Woche, als er den Höhepunkt für Ende dieser Woche vorhergesagt hatte. Die Sterblichkeitsrate bezifferte er auf 2,4 bis 2,5 Prozent.



Die rasante Verbreitung des Virus ließ zum Wochenbeginn Chinas Aktienmärkte um rund neun Prozent absacken. Die Börsen öffneten am Montag erstmals wieder nach den - wegen der Epidemie verlängerten - Ferien zum chinesischen Neujahrsfest. Chinas Regierung versuchte das Finanzsystem zu stärken und die Auswirkungen der Epidemie abzufedern. Mit einer ungewöhnlich hohen Geldspritze von 1,2 Billionen Yuan (rund 156 Milliarden Euro) für Geschäftsbanken bemühte sich die Notenbank, den chinesischen Geldmarkt und das Bankensystem zu stabilisieren.

20 Wuhan-Rückkehrer in Frankreich mit Symptomen

Etwa 20 Passagiere, die am 2.2.2020 mit einem Sonderflug aus Wuhan nach Frankreich zurückgekehrt sind, haben Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus. Es seien nun Tests geplant, teilte Gesundheitsministerin Agnès Buzyn in Paris mit. Die Flugpassagiere waren Sonntag auf dem Militärflughafen Istres bei Marseille angekommen. Sie verblieben zunächst auf dem Rollfeld, sagte Buzyn.

Der Airbus A310 „Kurt Schumacher“ der Bundeswehr und eine Maschine der Bundesrepublik Deutschland sind am Samstagnachmittag auf dem Flughafen Frankfurt am Main gelandet. dpa Foto:

In der Maschine, die von Frankreich gechartert worden war, befanden sich gut 250 Passagiere, davon rund 64 Franzosen. Ein Teil der Passagiere reiste weiter.

Zwei China-Rückkehrer mit Coronavirus infiziert

Zwei der mit dem Bundeswehrflugzeug zurückgekehrten Passagiere aus China haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. „Die betroffenen Personen haben diesen Befund gefasst aufgenommen und wurden isoliert“, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Luftwaffe, des Deutschen Roten Kreuzes sowie des Landkreises und der Stadt Germersheim. Die beiden Infizierten sollen nun in das Frankfurter Uniklinikum gebracht werden.

Ausgehverbot in China ausgeweitet

Erstmals seit Ausbruch des Lungenkrankheit in China ist am 2.2.2020 auch eine Millionenmetropole außerhalb der schwer betroffenen Provinz Hubei stillgelegt worden. Für die neun Millionen Bewohner von Wenzhou wird auch beschränkt, wie oft sie vor die Tür gehen dürfen. Jede Familie könne ein Mitglied auswählen, das alle zwei Tage zum Einkaufen könne, teilte die Stadtregierung am Sonntag mit. «Andere sollten grundsätzlich nicht das Haus verlassen.» Wenzhou liegt mehr als 800 Kilometer östlich vom Ursprungsort der Epidemie in Wuhan.

Erster Mensch stirbt außerhalb Chinas an Coronavirus

Dieses Flugzeug der Bundeswehr mit mehr als 130 Passagieren an Bord ist am 1. Februar 2020 zum Rückflug nach Deutschland gestartet. dpa Foto:

Am Coronavirus 2019-nCoV ist nach offiziellen Angaben erstmals ein Mensch außerhalb Chinas gestorben. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 2.2.2020 mitteilte, starb auf den Philippinen ein Chinese aus Wuhan, wo das Virus im Dezember erstmals bei Menschen aufgetreten war. „Das ist der erste gemeldete Todesfall außerhalb Chinas“, sagte WHO-Vertreter Rabindra Abeyasinghe in Manila. Dabei müsse aber berücksichtigt werden, dass der Mann sich nicht auf den Philippinen angesteckt habe.

Deutsche aus chinesischem Corona-Gebiet in Frankfurt gelandet – elf Passagiere in Uniklinik eingeliefert

Die aus dem chinesischen Coronavirus-Gebiet ausgeflogenen Deutschen landeten mit einiger Verzögerung in Frankfurt. Die Bundeswehrmaschine mit mehr als 100 Bundesbürgern an Bord setzte am 1.2.2020 auf dem Frankfurter Flughafen auf.



Gestartet war der Airbus A 310 der Luftwaffe um 02.22 Uhr MEZ (09.22 Uhr Ortszeit) vom Flughafen des schwer von der Lungenkrankheit heimgesuchten Wuhan in Zentralchina.

Rückblick: So kam das Coronavirus nach Deutschland

Zunächst war ein Fall einer Infizierung mit dem Virus in Bayern bekannt geworden. Am 28. Januar 2020 wurden vom Gesundheitsministerium in München dann drei weitere Fälle bestätigt, am 30. Januar 2020 kam noch ein Coronavirus-Fall hinzu. Es handelt sich um Mitarbeiter derselben Firma, in der auch der erste bestätigte Infizierte arbeitet, den Automobilzulieferer Webasto.

Am 1. Februar wurde der achte Fall aus Beyern bekannt. Es handelt sich um einen 33-Jährigen, der ebenso wie die übrigen sieben Erwachsenen für die Firma Webasto arbeitet.

Der männliche Patient, der sich als erster in Deutschland mit dem Virus angesteckt hatte, stammt aus dem Landkreis Starnberg. Es handelt sich um einen 33-Jährigen.

Der Mann hatte am 21. Januar 2020 an einem Meeting im Kreis Starnberg teilgenommen. Geleitet wurde dieses Meeting von einer Frau aus China. Dort hat er sich offenbar mit der Lungenkrankheit angesteckt. Bei der Frau handelte es sich um einem Gast seines Arbeitgebers.

Das Besondere an dem ersten Fall in der BRD: Erstmals gab es eine Ansteckung zwischen nicht eng Verwandten in einem Land außerhalb Chinas.

Coronavirus: Wie alles begann

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurde das Landesbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China am Silvestertag über eine Häufung von Lungenentzündungen mit unklarer Ursache in Wuhan, in der Provinz Hubei, informiert.

Die chinesischen Behörden identifizierten nur wenige Tage später ein neuartiges Coronavirus als Ursache der Erkrankungen. Das Virus ist mit dem SARS-Virus verwandt, das zuletzt in den Jahren 2002 und 2003 fast überall auf der Welt für Beunruhigung sorgte.

Der WHO zufolge bestand basierend auf den bisher vorliegenden Informationen die Möglichkeit einer begrenzten Mensch-zu-Mensch-Übertragung, da sich eine Reihe von Erkrankungsfällen nicht anders erklären ließen.

Ende Januar erklärte WHO Ausbreitung des Coronavirus zum internationalen Gesundheitsnotstand

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte die rasante Ausbreitung des Coronavirus aus China noch Ende Januar 2020 zum internationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Das bedeutet: Die mehr als 190 Mitgliedsländer müssen von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung gemeinsam koordinieren.

Mittlerweile sind von dem Virus deutlich mehr Menschen betroffen als vor 17 Jahren bei der SARS-Pandemie. Damals wurde SARS bei gut 8000 Menschen diagnostiziert.