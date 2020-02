Sars-CoV-2: Schon über 1000 Infizierte und 29 Tote in Italien

Seattle/Wuhan -

Dem neuartigen Coronavirus fallen immer mehr Menschen zum Opfer. Auch in Deutschland gibt es aktuell immer mehr bestätigte Infektionen.

Mittlerweile wurden allein im Kreis Heinsberg (NRW) 60 Fälle bestätigt. Die Amtsärzte sehen die Gesundheitsämter in Deutschland allgemein schlecht vorbereitet.



Coronavirus: Der aktuelle Stand vom 29. Februar 2020

Mehr als 1000 Coronavirus-Infizierte in Italien, 29 Tote

Reisemesse ITB in Berlin wurde abgesagt, die Kölner Fitnessmesse FIBO verschoben

Amazon nimmt eine Million vermeintliche Heilmittel aus Sortiment

Im Kreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) gibt es inzwischen 60 Coronavirus-Fälle

In Bayern ist der letzte Coronavirus-Patient aus der Klinik entlassen worden

Laut Robert-Koch-Institut ist das neuartige Coronavirus tödlicher als die Grippe

Amtsärzte warnen: Gesundheitsämter insgesamt schlecht auf größeren Corona-Ausbruch vorbereitet

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht Beginn einer Epidemie

Zahl der Virusfälle weltweit liegt bei mehr als 83.300

Inzwischen gibt mehr als 2850 Tote

Zahl der Coronavirus-Infizierten in Italien auf über 1000 gestiegen

In Italien ist die Zahl der mit dem neuen Coronavirus Infizierten Menschen auf mehr als 1000 gestiegen. Das teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli gut eine Woche nach dem Bekanntwerden es aktuellen Sars-CoV-2-Ausbruchs am Samstag in Rom mit. Inzwischen, so Borrelli, seien 29 Menschen daran gestorben.

Beliebtheit von Corona-Bier drastisch gesunken



Sorgt das Virus für Einbußen beim Bierhersteller? Laut dem Marktanalyse-Unternehmen YouGov fiel die Beliebtheit des Corona-Biers von 75 Prozent Anfang Januar auf 51 Prozent Ende Februar.

Die Beliebtheit des Corona-Biers sank von 75 Prozent Anfang Januar auf 51 Prozent Ende Februar. picture alliance / dpa Foto:

In einer Erhebung der PR-Agentur 5W hatten zuvor 38 Prozent von 737 Befragten ihren Verzicht auf das Bier erklärt. Bei 16 Prozent herrschte demnach Verwirrung, ob es eine Verbindung zwischen Corona-Bier und dem Coronavirus gab.

Der US-Eigentümer von Corona-Bier wies allerdings Berichte zurück, wonach 38 Prozent der US-Bürger wegen des neuartigen Coronavirus aus China vor einem Kauf der Marke zurückschrecken. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen, die von dem schrecklichen Virus betroffen sind“, doch das Geschäft mit dem Corona-Bier sei davon nicht betroffen, erklärte der Chef von Constellation Brands, Bill Newlands, am späten Freitag (Ortszeit).

Probleme hat die Marke zudem mit einer Werbekampagne für ein neuartiges Mineralwasser, das mit Alkohol und leichtem Fruchtaroma versetzt ist. In dem Spot heißt es, der „Hard Seltzer“ werde bald „an Land kommen“. Das sorgte angesichts der Ausbreitung des Erregers aus China in den sozialen Netzwerken für einigen Spott. „Bemerkenswert geschmacklos“, kommentierte ein Twitter-Nutzer - „bin mir ziemlich sicher, dass Corona schon immer einen bemerkenswert schlechten Geschmack hatte“, antwortete ein anderer.

Weltgrößte Reisemesse ITB wegen Coronavirus abgesagt



Die Organisatoren der weltgrößten Reisemesse ITB Berlin haben die Veranstaltung wegen des Coronavirus abgesagt. Das sagte ein Messesprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Messe sollte vom 4. bis 8. März in der Hauptstadt die Tore öffnen.



In den Tagen und Wochen zuvor hatten sich immer mehr Aussteller abgemeldet, nicht nur aus China. Die Messeleitung hatte aber weiter an der ITB festgehalten. Die Messe war bereits ausgebucht.



Nach Angaben der Messegesellschaft hat das zuständige Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf Auflagen stark erhöht. „Unter anderem ordnet die Behörde an: Jeder Messeteilnehmer muss der Messe Berlin belegen, nicht aus den definierten Risikogebieten zu stammen oder Kontakt zu einer Person aus den Risikogebieten gehabt zu haben“, teilte die Messe Berlin mit. „Die Auflagen insgesamt sind von der Messe Berlin nicht umsetzbar.“



Von den insgesamt 10.000 erwarteten Ausstellern aus aller Welt wären 22 aus China gekommen, 25 weitere aus Hongkong und Taiwan. Die Organisatoren rechneten ursprünglich mit etwa 160.000 Besuchern, hatten aber in den Tagen zuvor aufgrund des Virus die Erwartungen etwas zurückgeschraubt.



Die ITB ist ein wichtiger Treff der internationalen Reisebranche. Noch wenige Tage vor der Absage hatten sich die Messe Berlin sowie die Betreiber der ITB zuversichtlich geäußert. Die Messe werde wie geplant stattfinden, hieß es noch zu Beginn der Woche. Im weiteren Verlauf wurden dann die Auflagen vor Aussteller verschärft. So sollten keine Teilnehmer eingelassen werden, die in Risikogebieten waren oder typische Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 zeigen, die durch das Virus ausgelöst werden kann.

Amazon nimmt vermeintliche Heilmittel aus dem Sortiment

Der Internet-Riese Amazon hat in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben eine Million Produkte aus dem Sortiment genommen. Diese sollen fälschlicherweise als Heil- oder Abwehrmittel gegen das Coronavirus verkauft worden sein.

Amazon geht aktiv gegen die Preistreberei bei vermeintlichen Coronavirus-Heilmitteln vor. picture alliance/dpa Foto:

Zudem habe das Unternehmen auch tausende Angebote wegen Preistreiberei gelöscht. Drittanbieter hätten hätte ihre Verkaufspreise teilweise sogar mehr als verdreifacht, erklärte das Unternehmen. Solche Preistreibereien dulde Amazon nicht, so eine Sprecherin.

Auch der italienische Verbrauchverband UNC schlug bereits Alarm. Als besonders krasses Beispiel nennen die Verbraucherschützer ein auf Amazon angebotenes Set von fünf als „ideal gegen das Coronavirus“ beworbenen Schutzmasken zum Preis von 189 Euro. Es handele sich um eine „schamlose Spekulation, um Profit aus der Angst der Leute zu schlagen“, erklären die Verbraucherschützer.

Bei Schutzmasken liegt der Preisanstieg laut Verbraucherverbund Codacons sogar bei 1700 Prozent: Statt 10 Cent kostet eine Maske im Online-Handel jetzt durchschnittlich 1,80 Euro.

Easyjet streicht wegen Coronavirus Flüge

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus streicht die britische Airline Easyjet Flüge und legt zudem ein Sparprogramm auf. Vor allem Verbindungen nach und aus Norditalien, seien betroffen, teilte Easyjet am Freitag in Luton bei London mit.



Dort, aber auch in anderen Regionen Europas, sei die Nachfrage zuletzt zurückgegangen. Der Billigflieger kündigte zudem ähnliche Maßnahmen wie zuvor schon die Lufthansa an, um die Folgen der Virusausbreitung auf das Geschäft zu verringern.

So würden unternehmensweit Einstellungen und Beförderungen zurückgestellt sowie nachrangige Projekte und Ausgaben verschoben. Mitarbeitern werde unbezahlter Urlaub angeboten. Kosten sollen auch in der Verwaltung gespart werden, Prämien werden gestrichen.



Es sei allerdings zu früh, die Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs auf das Jahresergebnis einzuschätzen, so Easyjet weiter. Das Unternehmen beobachte die Entwicklung genau und arbeite eng mit den Behörden zusammen.

Coronavirus erreicht Norddeutschland und Hessen

Das neuartige Coronavirus hat inzwischen auch Norddeutschland erreicht. In Hamburg wurde in der Nacht zum Freitag der erste Ansteckungsfall bestätigt. Bei dem ersten von dem Virus betroffenen Patienten in Hamburg handelt sich um einen Mitarbeiter des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), wie die Gesundheitsbehörde der Hansestadt und das UKE mitteilten. Der Mann wohnt demnach in Schleswig-Holstein und kehrte kürzlich von einem Italien-Urlaub zurück.



Auch in Hessen ist ein erster Fall des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Bei einer Person im Lahn-Dill-Kreis sei der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte der Landkreis am Donnerstagabend mit.

Neuer Fall von Coronavirus in Bayern

In Bayern gibt es einen neuen Coronavirus-Fall. Es handele sich um einen Mann aus Mittelfranken, der in Deutschland Kontakt mit einem infizierten Italiener hatte, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Donnerstagabend mit. Der Italiener sei erst nach seiner Rückkehr nach Italien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Die Infektion des Mittelfranken wurde nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Abend bestätigt, wie ein Ministeriumssprecher weiter erklärte. Das zuständige Gesundheitsamt habe begonnen, Kontaktpersonen des Mannes zu ermitteln. Einzelheiten sollen am Freitag mitgeteilt werden.

Letzter Coronavirus-Patient in Bayern aus Klinik entlassen

Der letzte Coronavirus-Patient in Bayern ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Im Freistaat gab es 14 positiv getestete Covid-19-Patienten. Alle standen im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto. Dort war im Januar eine Mitarbeiterin aus China zu Besuch, die das Virus in sich trug. Kollegen und teils deren Angehörige infizierten sich. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gab es in Bayern bis Donnerstagnachmittag keine weiteren Fälle.

Robert-Koch-Institut warnt: „Tödlicher als Grippe“

Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neuartige Coronavirus laut Robert Koch-Institut (RKI) tödlicher als die Grippe. Wie viel höher die Sterberate ausfalle, werde man nach dem Ende der Epidemie sehen, sagte Institutspräsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin.

Bisher hatten viele Ärzte immer davon gesprochen, dass das Grippevirus wesentlich aggressiver sei als Corona.

Amtsärzte: „Sind schlecht auf Corona-Ausbruch vorbereitet“

Die Amtsärzte in Deutschland sehen die Gesundheitsämter insgesamt schlecht auf einen größeren Corona-Ausbruch hierzulande vorbereitet. Im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, dass die Behörden vor Ort zwar mit Einzelfällen bestens umgehen könnten.



„Bei größeren Ausbrüchen oder einer Vielzahl von Erkrankten und Kontaktpersonen fehlen den Gesundheitsämtern aber schlichtweg die Kapazitäten.“ Schon der aktuelle Fall im nordrhein-westfälischen Heinsberg (hier lesen Sie mehr), bei dem die beiden Erkrankten eine Vielzahl von sozialen Kontakten hatten, bringe die Amtsärzte an ihre Grenzen, so die Verbandsvorsitzende.

Bundesweit gibt es laut Teichert 2500 Amtsärzte verteilt auf 380 Gesundheitsämter. „Da fehlt mir einfach die Fantasie, wie das bei der Bekämpfung einer großen Epidemie ausreichen soll.“ Engpässe ließen sich nur bedingt mit Aushilfskräften, Überstunden und Wochenenddiensten überbrücken.



„Im Ernstfall wird das medizinische Personal überall gebraucht“, so Teichert. Es räche sich nun, dass in den vergangenen Jahren nicht mehr in den öffentlichen Gesundheitsdienst investiert worden sei. „Bis das Personal jetzt aufgestockt ist, ist Corona bereits weitergezogen“, so Teichert.

Coronavirus: Frau in Japan zum zweiten Mal positiv getestet

In Japan ist eine Frau zum zweiten Mal positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Wie das japanische Gesundheitsministerium auf seiner Webseite bekanntgab, handelt es sich um eine Frau in ihren 40ern aus der Präfektur Osaka. Sie sei am 29. Januar positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Daraufhin habe sich ihr Zustand verbessert, weswegen sie am 1. Februar aus dem Krankenhaus entlassen wurde.



Am 3. Februar sei sie bei einer erneuten Untersuchung negativ getestet worden. Später habe sie zu Hause jedoch Symptome wie Husten, Halsschmerzen und Schmerzen in der Brust gezeigt. Am 26. Februar sei sie dann bei einem erneuten Test wieder positiv getestet worden, hieß es.



Es handelt sich bei dem Fall laut japanischen Medien um den ersten in Japan, bei dem ein Patient nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ein zweites Mal positiv auf Coronavirus getestet wurde. Der Fall ist ein Hinweis darauf, dass einmal infizierte Menschen danach nicht zwingend immun gegen eine erneute Erkrankung sind.

Weitere Fälle von Coronavirus in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

In Baden-Württemberg haben sich vier weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstagabend (27. Februar 2020) in Stuttgart mit. Damit stieg die Zahl der bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen in dem Bundesland auf acht.



Bei drei der neuen Fälle handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beziehungsweise der Stadt Freiburg. Sie hatten an einem Business-Meeting in München teilgenommen und gehören laut Robert Koch-Institut zu 13 Kontaktpersonen eines italienischen Teilnehmers, der in Italien positiv getestet worden war.

In Rheinland-Pfalz ist bei zwei Patienten das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Es handele sich um einen Soldaten, der im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz behandelt werde, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit.



Auch bei einem Patienten in Kaiserslautern ist das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Der etwas über 30 Jahre alte Mann sei bis vor kurzem im Iran gewesen und habe dort Kontakt mit einer „symptomatisch auffälligen Person“ gehabt, hieß es.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht Deutschland am Beginn einer Coronavirus-Epidemie

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland „am Beginn einer Coronavirus-Epidemie“. Er habe die Gesundheitsminister der Länder in einer Telefonkonferenz aufgefordert, ihre Pandemiepläne „zu aktivieren und ihr mögliches Inkrafttreten vorzubereiten“, sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. „Die Lage hat sich leider in den letzten Stunden geändert, das muss man leider sagen“, fügte der Minister hinzu.

Noch sei keine Pandemie ausgebrochen - „aber ich finde es wichtig, dass wir uns auf diese Situation vorbereiten“. Vor dem Hintergrund der neuen Coronavirus-Fälle in Deutschland sei „fraglich“, ob die bisherige Strategie der Behörden aufgehe - also den Virus einzugrenzen und die Infektionsketten zu unterbrechen. Es habe sich gezeigt, dass die „Infektionsketten teilweise nicht nachvollziehbar sind“, sagte Spahn. „Das ist die neue Qualität.“

Weitere Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg haben sich zwei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte die Universitätsklinik Tübingen am Mittwoch mit. Zuvor war bereits ein Fall aus dem Kreis Göppingen bekannt.

Bundesregierung sieht „neue Lage“

Angesichts der neuen Entwicklungen in Italien und Deutschland spricht die Bundesregierung von einer „neuen herausfordernden Lage“. „Das Virus ist uns damit deutlich nähergerückt“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Man bereite sich auf eine mögliche Zunahme der Fallzahlen vor. Zudem sei man in Kontakt mit Experten und Gesundheitsbehörden, mit denen die Regierung gemeinsam entsprechende Maßnahmen entwickelt würden.

Bislang sei es gelungen, einzelne Infizierte zu isolieren und zu behandeln, wodurch eine Ausbreitung verhindert werden konnte. Durch die neuen Maßnahmen wolle man sich so vorbereiten, dass das so bleibe.

Malaria-Mittel könnte gegen Coronavirus helfen

Ein herkömmliches Malaria-Mittel wirkt womöglich auch gegen das neuartige Coronavirus. Das Mittel Chloroquin, das in Deutschland unter dem Handelsnamen Resochin bekannt ist, habe sich in einer klinischen Studie in China als wirksam gezeigt, sagte der Leiter des Instituts für Infektionskrankheiten in Marseille, Didier Raoult.



Das französische Gesundheitsministerium warnte dagegen vor Euphorie.



Raoult beruft sich auf eine Untersuchung von drei chinesischen Forschern, die vor einer Woche in der Fachzeitschrift „BioScience Trends“ erschienen ist. Darin beschreiben die Wissenschaftler eine klinische Studie mit mehr als hundert Patienten.



In dem kurzen Text heißt es, dass eine Behandlung mit Chloroquin „wirksamer“ gewesen sei als die einer Vergleichsgruppe. Genaue Zahlen nannten die chinesischen Forscher von der Universität Qingdao allerdings nicht.



Der französische Institutsleiter Raoult betonte, dies wäre eine „außerordentliche Nachricht“, denn das Malaria-Medikament sei sehr preisgünstig. Deutlich zurückhaltender äußerte sich der französische Gesundheitsminister Olivier Véran.

Coronavirus-Infizierte in NRW und Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg ist erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Abend des 25.2.2020 mit. Der Infizierte soll auf einer Italien-Reise gewesen sein.

Auch in NRW gab es Infektionen – ein Ehepaar aus Erkelenz wird in der Düsseldorfer Uniklinik behandelt (hier lesen Sie mehr).

Auch in Leverkusen gab es einen Verdachtsfall. Eine Frau wurde am Mittwoch mit Symptomen ins Klinikum Leverkusen eingeliefert. Am Donnerstag konnte eine Sprecherin der Stadt Leverkusen aber bereits Entwarnung geben. Die Frau sei nicht am Coronavirus erkrankt und solle noch am Donnerstag aus der Klinik entlassen werden.

Coronavirus: Hotel auf Teneriffa abgeriegelt – Urlauber sitzen fest



Hunderte Urlauber sitzen auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa fest. Wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls dürfen sie ihr Hotel vorerst nicht verlassen. Das Hotel sei unter „sanitäre Kontrolle“, nicht aber unter Quarantäne gestellt worden, sagte eine Sprecherin der örtlichen Gesundheitsbehörde am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.



Bei dem Verdachtsfall handelt es sich demnach um einen italienischen Hotelgast, der am Montag positiv auf das Virus getestet worden war. Derzeit werde auf das Ergebnis eines zweiten Virus-Tests des Italieners gewartet, sagte die Behördensprecherin. Dieses werde voraussichtlich „am Nachmittag oder Abend“ vorliegen.



Das betroffene Hotel H10 Costa Adeje Palace hat 467 Zimmer und kann auch in Deutschland etwa über den Reiseveranstalter Tui gebucht werden. Ob sich derzeit deutsche Urlauber in dem Hotel aufhalten, ist noch unklar.

Weiterer Passagier der „Diamond Princess“ gestorben

Es ist der vierte Todesfall unter den Passagieren des Schiffes. Insgesamt hatten sich mehr als 690 Passagiere und Crewmitglieder mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, darunter auch ein deutsches Ehepaar. Die von der Regierung in Tokio angeordnete, inzwischen aufgehobene zweiwöchige Quarantäne auf dem Schiff war von einigen Experten als unzureichend kritisiert worden. Ursprünglich hatten sich rund 3700 Menschen auf dem Schiff befunden.

Italien: Coronavirus-Todesfälle vier und fünf bestätigt

In Italien ist der fünfte Coronavirus-Infizierte gestorben. Der 88-Jährige sei in der Lombardei ums Leben gekommen, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Montag in Rom. Die Zahl der gemeldeten Infizierten stieg auf 219.



Zuvor war bereits bekannt geworden, dass auch ein 84-jähriger Patient in der Nacht im Krankenhaus verstorben war.

Die Lombardei ist die am stärksten betroffene Region in Italien. Borreli warnte vor Panikmache – auch im Ausland.



„Unser Land ist sicher, und man kann beruhigt hierher kommen.“ Alle Toten in Italien waren ältere Menschen, teils auch mit Vorerkrankungen. 23 Menschen seien auf der Intensivstation.

Mit Coronavirus infiziert: Erster Toter in Europa

Erstmals ist ein an dem Coronavirus erkrankter Mensch in Europa gestorben. Der chinesische Tourist sei in einer Pariser Klinik der Krankheit erlegen, teilte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am 15.2.2020 mit.



Bei dem Mann handelte es sich demnach um einen 80-Jährigen aus der schwer betroffenen zentralchinesischen Provinz Hubei, in der auch Wuhan liegt. Der Tourist war Anfang Februar 2020 auf die Intensivstation des Krankenhauses Bichat in der französischen Hauptstadt gebracht worden. Der Patient sei mehrere Tage in kritischem Zustand gewesen.

Coronavirus: Live-Karte zeigt alle bekannten Fälle weltweit

Die amerikanische John Hopkins University (Baltimore) hat eine interaktive Live-Karte zum Coronavirus veröffentlicht (hier klicken), um das weltweite Ausmaß der Ausbreitung zu dokumentieren.

Rote Punkte auf der Karte zeigen, wo das Coronavirus am stärksten verbreitet ist. In Echtzeit wird die Zahl der Infizierten, Geheilten und verstorbenen Menschen angezeigt.

Rückblick: So kam das Coronavirus nach Deutschland

Zunächst war ein Fall einer Infizierung mit dem Virus in Bayern bekannt geworden. Am 28. Januar 2020 wurden vom Gesundheitsministerium in München dann drei weitere Fälle bestätigt, am 30. Januar 2020 kam noch ein Coronavirus-Fall hinzu. Es handelt sich um Mitarbeiter derselben Firma, in der auch der erste bestätigte Infizierte arbeitet, den Automobilzulieferer Webasto.

Am 1. Februar wurde der achte Fall aus Bayern bekannt. Es handelt sich um einen 33-Jährigen, der ebenso wie die übrigen sieben Erwachsenen für die Firma Webasto arbeitet.

Der männliche Patient, der sich als erster in Deutschland mit dem Virus angesteckt hatte, stammt aus dem Landkreis Starnberg. Es handelt sich um einen 33-Jährigen.

Der Mann hatte am 21. Januar 2020 an einem Meeting im Kreis Starnberg teilgenommen. Geleitet wurde dieses Meeting von einer Frau aus China. Dort hat er sich offenbar mit der Lungenkrankheit angesteckt. Bei der Frau handelte es sich um einem Gast seines Arbeitgebers.

Das Besondere an dem ersten Fall in der BRD: Erstmals gab es eine Ansteckung zwischen nicht eng Verwandten in einem Land außerhalb Chinas.

Coronavirus: Wie alles begann

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurde das Landesbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China am Silvestertag über eine Häufung von Lungenentzündungen mit unklarer Ursache in Wuhan, in der Provinz Hubei, informiert.

Die chinesischen Behörden identifizierten nur wenige Tage später ein neuartiges Coronavirus als Ursache der Erkrankungen. Das Virus ist mit dem SARS-Virus verwandt, das zuletzt in den Jahren 2002 und 2003 fast überall auf der Welt für Beunruhigung sorgte.

Der WHO zufolge bestand basierend auf den bisher vorliegenden Informationen die Möglichkeit einer begrenzten Mensch-zu-Mensch-Übertragung, da sich eine Reihe von Erkrankungsfällen nicht anders erklären ließen.

Ende Januar erklärte WHO Ausbreitung des Coronavirus zum internationalen Gesundheitsnotstand

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte die rasante Ausbreitung des Coronavirus aus China noch Ende Januar 2020 zum internationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Das bedeutet: Die mehr als 190 Mitgliedsländer müssen von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung gemeinsam koordinieren.

Mittlerweile sind von dem Virus deutlich mehr Menschen betroffen als vor 17 Jahren bei der SARS-Pandemie. Damals wurde SARS bei gut 8000 Menschen diagnostiziert.