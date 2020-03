Coronavirus: Deutsche Groß-Veranstaltungen vor Absage – Schweiz sauer auf Deutschland

Berlin -

Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich auch in Deutschland weiter aus. Beim RKI waren bis zum Sonntagmorgen 847 Infektionen erfasst. Das sind rund 50 Fälle mehr als am Vortag und mehr als zehnmal so viele wie noch eine Woche zuvor. Die weitaus meisten Fälle bundesweit verzeichnet weiterhin Nordrhein-Westfalen vor Baden-Württemberg und Bayern.

Coronavirus: Der aktuelle Stand vom 8. März 2020

Italien sperrt Lombardei und weiterer Gebiete

Weitere deutsche Großveranstaltungen vor Absage

Quarantäne-Hotel in China eingestürzt

Update: Corona-Patient in Münster nicht in Lebensgefahr

Schweiz bestellt deutschen Botschafter ein

847 Menschen in Deutschland erkrankt

Spahn rechnet wegen Coronavirus mit Absage von Großveranstaltungen

Angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft. „Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden“, sagte er am Sonntag in Berlin.



Von solchen Absagen betroffen könnten unter anderem Bundesligaspiele, Messen und große Konzerte sein.



Spahn sagte, oberstes Ziel sei es, die Ausbreitung des neuartigen Virus zu verlangsamen. „Denn je langsamer sich das Virus verbreitet, desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen.“



Zum Thema Großveranstaltungen sagte Spahn: „Nach zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen ermuntere ich ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis auf weiteres abzusagen.“ Prinzipien für den Umgang mit kleineren Veranstaltungen habe das Robert Koch-Institut (RKI) entwickelt.



Weiter sagte Spahn: „Ich bin mir bewusst, welche Folgen das für Bürgerinnen und Bürger oder Veranstalter hat. Wir werden in den nächsten Tagen darüber sprechen, wie wir mit den wirtschaftlichen Folgen umgehen.“ Klar sei aber, dass die Gesundheit vorgehe.



Weiter sagte Spahn: „Ich ermuntere auch jeden Einzelnen: Wägen Sie ab, was Ihnen im eigenen Alltag so wichtig ist, dass Sie darauf in den nächsten zwei bis drei Monaten nicht verzichten wollen, sei es der Clubbesuch, die Geburtstagsfeier im familiären Kreis oder die Vereinssitzung. Ich vertraue darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesen Zeiten kluge Entscheidungen für sich und ihre Liebsten treffen. Denn wir schützen mit dieser Vorsicht vor allem unsere älteren und chronisch kranken Mitbürger.“

392 Coronavirus-Infizierte in Nordrhein-Westfalen

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. 847 Menschen haben sich mittlerweile bundesweit mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen mitteilte. Das sind rund 50 Fälle mehr als am Vortag und mehr als zehnmal so viele wie noch eine Woche zuvor. Die weitaus meisten Fälle bundesweit verzeichnet nach RKI-Angaben mit 392 weiterhin Nordrhein-Westfalen vor Baden-Württemberg (182) und Bayern (148). Außer Sachsen-Anhalt sind mittlerweile alle Bundesländer betroffen.

Coronavirus: Italien riegelt großen Teile des Nordens ab

Die Lage in Italien spitzt sich dramatisch zu: Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schränkt die Regierung die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Bürgern drastisch ein, wie die dpa berichtet. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Sonntagmorgen, die wirtschaftsstarke Lombardei und 14 andere Gebiete würden weitgehend abgeriegelt. Er habe das entsprechende Dekret unterschrieben. Davon betroffen sind die Millionenstadt Mailand und die Touristenhochburg Venedig ebenso etwa wie Parma in der Region Emilia-Romagna. Außerdem bestätigte beziehungsweise verhängte die Regierung den Angaben nach Einschränkungen für ganz Italien wie den Stopp für Kinos, Theater, Museen, Demonstrationen und viele andere Veranstaltungen. Die neuen Sperrgebiete sollten von sofort bis zunächst zum 3. April gelten, schrieben Zeitungen. Italien ist das Land in Europa mit den meisten bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen stetig an. Bis Samstag zählen die Behörden 5883 Menschen mit einer Infektion. 233 Menschen davon sind gestorben.

Ärger um Atemschutzmasken zwischen Deutschland und der Schweiz

Das deutsche Ausfuhrverbot für Schutzkleidung zum Kampf gegen das neue Coronavirus hat laut einem Medienbericht zu diplomatischen Spannungen mit der Schweiz geführt. Wie das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) der «NZZ am Sonntag» mitteilte, habe die Eidgenossenschaft den deutschen Botschafter vorgeladen und sei auch bei den zuständigen Ministerien in Berlin vorstellig geworden. «Bei diesen Kontakten wurden die deutschen Behörden mit Nachdruck aufgefordert, die blockierten Sendungen umgehend freizugeben», zitiert die Zeitung aus einer Antwort des Seco.

Laut «NZZ am Sonntag» wird derzeit ein Lastwagen eines Schweizer Unternehmens von deutschen Zollbehörden daran gehindert, in die Schweiz zu fahren. Der Lastwagen sei mit 240.000 Schutzmasken beladen. Laut dem Seco sei das kein Einzelfall.

Die deutsche Bundesregierung hatte am Mittwoch ein Ausfuhrverbot für medizinische Schutzausrüstung erlassen. Da die Schweiz kaum medizinisches Verbrauchsmaterial produziert, wurde sie hart von der Maßnahme getroffen.

Quarantäne-Hotel in Quanzhou eingestürzt

Nach dem Einsturz eines als Quarantäne-Unterkunft genutzten Hotels in der chinesischen Küstenstadt Quanzhou sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag. Nach dem Einsturz am Samstag wurden demnach 42 Menschen aus den Trümmern gerettet, von denen jedoch fünf schwer verletzt waren. Insgesamt wurden 71 Menschen eingeschlossen. Die Rettungsarbeiten mit Hunderten Einsatzkräften dauerten an. Laut staatlicher Medien ergab eine erste Untersuchung, dass Renovierungsarbeiten in dem Gebäude der Auslöser für das Unglück gewesen sein könnten. Die Polizei nahm den Besitzer des Gebäudes am Sonntag in Gewahrsam.

Fast 700 Coronavirus-Infektionen in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bis Samstagmorgen auf 684 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin mit. Damit stieg die Zahl der Fälle seit Freitagnachmittag um 45 an. Nach wie vor gibt es in Nordrhein-Westfalen mit Abstand die meisten Fälle: Dort gibt es 346 nachgewiesene Infektionen. In Bayern gab es laut RKI 117 Fälle, in Baden-Württemberg 116. In vielen anderen Bundesländern traten teilweise nur Einzelfälle auf. Sachsen-Anhalt ist bisher das einzige Land, aus dem noch keine bestätigte Coronavirus-Infektion gemeldet wurde.

Update: Corona-Patient in Münster nicht in Lebensgefahr

Das Universitätsklinikum Münster hat einen Bericht des „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) dementiert, wonach ein Coronavirus-Patient in der Klinik in Lebensgefahr schwebe. Der Patient sei positiv auf das Virus getestet, danach auf eine Isolierstation außerhalb des Zentralklinikums gebracht worden. Es sei in gutem Zustand.

Jens Spahn mit Aufruf an alle Bürger – Kritik an Deutschland

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bürger aufgerufen, Corona-Risikogebiete zu meiden. Auf nicht notwendige Reisen in besonders betroffene Regionen in Italien, aber auch in Nordrhein-Westfalen sollte man verzichten, sagte Spahn am Freitag am Rande der Treffen der EU-Gesundheitsminister in Brüssel.



Die Grenzen in der Europäischen Union sollten aber offen bleiben. Der CDU-Politiker appellierte auch an die Bürger, sich nicht mit Masken oder Schutzkleidung einzudecken, sondern diese für Ärzte und Pflegekräfte zu lassen.

Bundesbürger sollen nun auch von nicht erforderlichen Reisen nach Südtirol absehen. Das Auswärtige Amt erweiterte entsprechende Reisehinweise für Italien, wie ein Sprecher am Freitag bestätigte. Abgeraten wird nun von nicht nötigen Reisen in die Regionen Südtirol, Emilia-Romagna und Lombardei sowie in die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien. Das Robert Koch-Institut (RKI) stufte bislang zudem Regionen in China, Südkorea und dem Iran als Risikogebiete ein.



Südtirol reagierte mit Unverständnis auf die Einstufung als Coronavirus-Risikogebiet. Nach Angaben einer Sprecherin des Landeshauptmanns Arno Kompatscher hat Südtirol bisher nur zwei Infektionsfälle registriert. Unterdessen hat auch der Vatikan einen ersten Coronavirus-Fall vermeldet.



EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sagte, in den kommenden Wochen sei in den EU-Staaten mit einem raschen Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Dies werde zum Test für die Gesundheitssysteme in der EU. Sie appellierte an die Bürger, Hygienemaßnahmen einzuhalten, und dankte dem medizinischen Personal.



Spahn geriet in der EU erheblich unter Druck, weil er am Mittwoch deutsche Exportbeschränkungen für Schutzkleidung bekanntgegeben hatte. EU-Krisenkommissar Janez Lenarcic sagte, Exportbeschränkungen seien zwar im Binnenmarkt in Ausnahmefällen möglich. Es wäre aber uneuropäisch, den eigenen Markt zu schließen. In der EU sei Solidarität gefordert.



Spahn konterte, bisher klappe die Verteilung nicht: Die Schutzkleidung komme nur dahin, wo die höchsten Preise gezahlt würden. Exporte aus Deutschland seien nicht verboten, müssten aber einzeln genehmigt werden. Er habe die EU-Kommission aufgefordert, ein Exportverbot für Drittstaaten in Kraft zu setzen, sagte Spahn. „Wir können nationale Maßnahmen herunterfahren, wenn es eine Maßnahme der Europäischen Union gibt.“



Bis Freitagmorgen hatte die EU-Behörde ECDC für die EU, Island, Liechtenstein, Norwegen und Großbritannien 5544 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 und 159 Todesfälle registriert. In Deutschland waren es laut RKI über 500 Fälle. Hier wurde noch kein Todesfall dem Virus zugeschrieben. Viele Patienten sind inzwischen wieder gesund.

Berliner Charité stellt sich gegen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts

Der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité hat mitgeteilt, dass die Klinik die Quarantäne-Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts nicht mehr 1:1 umsetzten werde. Christian Droste sagte dazu der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, man würde die Empfehlungen nicht mehr aufrecht erhalten können.

Als Grund nannte er die Sicherung der medizinischen Versorgung. „Wenn man das gesamte medizinische Personal, das mit Infizierten Kontakt hatte, in Quarantäne schicke, breche die medizinische Versorgung für die Bevölkerung zusammen. Nicht nur für Corona-Patienten, sondern auch für alle anderen“, sagte Drosten der Zeitung. Es sei daher notwendig, dass das RKI seine Empfehlungen der Realität anpasse.

Eine mögliche Alternative wäre seiner Meinung nach, dass das gesamte Personal der Ambulanz täglich auf eine Coronavirus-Infektion getestet würde. So könnten Ärzte und Pflegepersonal maximal einen Tag nach einer Infektion noch arbeiten bevor sie in Quarantäne müssten, denn in dieser Zeitspanne wären die Betroffenen wahrscheinlich noch nicht ansteckend, so der Virologe.

Thailand verzichtet wegen Coronavirus auf Vollmondparty

Die bei Touristen beliebte Vollmondparty auf der thailändischen Insel Koh Phangan ist bis auf weiteres abgesagt worden. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden, wie das thailändische Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Die nächste Party wäre am Sonntag gewesen. Zu den wilden Vollmond-Feiern kommen regelmäßig Tausende Rucksackreisende.

Die Vollmond-Partys an Thailands Stränden (hier ein Foto aus dem Jahr 2016) sind bei Touristen extrem beliebt. Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat die thailändische Regierung sie bis auf weiteres abgesagt. AFP Foto:

Inwiefern Songkran, Thailands Neujahrsfest Mitte April, von der neuen Lungenkrankheit Covid-19 betroffen ist, steht noch nicht fest. Zu Songkran gehören wilde Wasserschlachten. Einige örtliche Veranstaltungen sind bereits abgesagt.

Coronavirus: Großbritannien meldet ersten Todesfall



Großbritannien hat seinen ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Der Chef der Gesundheitsbehörden in England, Chris Whitty, gab den Tod des Infizierten am Donnerstag bekannt. Der Patient, der in einem Krankenhaus in Reading westlich von London behandelt wurde, sei schon älter gewesen und habe unter Vorerkrankungen erlitten, fügte Whitty hinzu. Der Verstorbene steckte sich demnach in Großbritannien mit dem Virus an. Die Behörden versuchen noch, alle seine Kontaktpersonen zu finden.

Lufthansa streicht mehr als 7000 Flüge

Das Coronavirus zieht die Geschäfte internationaler Fluggesellschaften drastisch nach unten. Wegen verschärfter Einreisebestimmungen für viele Europäer strich die Lufthansa vorübergehend alle Flüge nach Israel. Insgesamt setzte sie bis Ende des Monats mehr als 7000 Flüge aus.

Wegen des Nachfrageeinbruchs infolge des Coronavirus streicht der Lufthansa-Konzern seinen Flugplan noch weiter zusammen, hieß es am Freitag. In den nächsten Wochen solle die Kapazität um bis zu 50 Prozent reduziert werden.

Die Internationale Luftverkehrsvereinigung IATA rechnet für die Airlines weltweit mit Einnahmeeinbußen von bis zu 101 Milliarden Euro. Wie die Lufthansa am Donnerstag mitteilte, werden die Ziele Tel Aviv und Eilat in Israel vom 8. bis zum 28. März nicht angeflogen.



Bislang flogen die Airlines des Konzerns zusammen täglich zehn mal nach Israel. Das Land lässt nach Restriktionen für Italiener künftig auch Reisende aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien nur noch einreisen, wenn sie sich an einem festen Ort in Quarantäne begeben können. Der damit verbundene Nachfragerückgang mache die Stornierungen wirtschaftlich notwendig, argumentiert die Lufthansa.

Coronavirus: Notstand in Kalifornien ausgerufen

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom Notstand ausgerufen. Seine Entscheidung erfolgte nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des ersten Todesfalls in dem Westküsten-Staat. „Mit 53 positiv getesteten Fällen ist dieses (Virus) nicht mehr nur in einem Teil unseres Staates isoliert“, sagte Newsom.

Per Notstandserklärung können im Ernstfall rasch Gelder und andere Hilfsmittel mobilisiert werden. In Kalifornien wird bei Naturkatastrophen wie Waldbränden oder Erdbeben oft der Notstand ausgerufen, um Soforthilfe besser zu koordinieren.

In Kalifornien wurde am Mittwoch ein erster Todesfall durch die neue Lungenkrankheit gemeldet. Es handele sich um einen älteren Mann, der sich vermutlich im Februar an Bord des Kreuzfahrtschiffs „Princess“ von San Francisco nach Mexiko angesteckt habe, teilte die lokale Gesundheitsbehörde im Placer County mit.

Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesfälle in den USA auf elf. In den USA sind bislang mehr als 100 Infektionen mit Sars-CoV-2 bestätigt. Besonders betroffen ist der westliche Bundesstaat Washington.

Coronavirus: Mehr als 100 Tote in Italien

Die Zahl der Toten nach dem Coronavirus-Ausbruch in Italien ist auf mehr als 100 gestiegen.



In Italien bleiben alle Schulen und Universitäten vorerst geschlossen. Grund dafür ist das neuartige Coronavirus. dpa Foto:

Insgesamt hätten sich bis Mittwoch 3089 Menschen infiziert, 107 seien gestorben, gab der Zivilschutz in Rom bekannt. Am Vortag waren es noch rund 2500 Infizierte und 79 Tote.



Mittlerweile gibt es in fast allen Regionen Fälle, die meisten allerdings nach wie vor in der Lombardei, der Emilia-Romagna und in Venetien. 295 Menschen liegen auf der Intensivstation. Ende Februar waren erste Ausbruchsherde in der Lombardei und in Venetien entdeckt worden.

Mit drastischen Maßnahmen versucht die Regierung die Krise in den Griff zu bekommen.

Drastische Maßnahme: Italien schließt alle Universitäten und Schulen

Wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus werden die Schulen im ganzen Land geschlossen.



Sie sollen von Donnerstag bis 15. März geschlossen bleiben, bestätigte Schulministerin Lucia Azzolina am Mittwoch.

Jens Spahn: „Höhepunkt der Ausbreitung noch nicht erreicht”

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit weiteren Infektionen mit dem neuen Coronavirus.



„Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag.



Die Behörden zielten weiterhin darauf, die Entwicklung zu verlangsamen und einzudämmen. „Die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen.“



Spahn rief die Bürger zugleich zu Besonnenheit und Zusammenhalt auf.

Spahn stellte fest: „Aus der Corona-Epidemie in China ist eine Pandemie geworden.“



In Deutschland habe eine Epidemie begonnen. Inzwischen gebe es rund 240 bestätigte Infektionen, die Lage sei regional aber unterschiedlich.



Der Krisenstab der Bundesregierung hat als weitere Krisenmaßnahme beschlossen, dass der Bund dringend benötigte Schutzkleidung für Praxen und Krankenhäuser jetzt zentral beschafft. Zudem werden Exporte weitgehend verboten.

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund vor Absage?

Von Heinsberg nach Mönchengladbach sind es nur wenige Kilometer – und genau aus diesem Grund schlug NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nach Informationen der „Rheinischen Post” vor, das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) abzusagen oder als „Geisterspiel”, also ohne Zuschauer, auszutragen.

Dem Bericht zufolge habe Laumann den Vorschlag in den Fraktionen von CDU und FDP vorgetragen. Zwar kann das Land NRW ein Bundesliga-Spiel nicht absagen, dafür aber das lokale Gesundheitsamt. Der Mönchengladbacher Stadtsprecher Wolfgang Speen sagt: „Wenn der Minister eine entsprechende Empfehlung aussprechen sollte, warten wir ab, wie die im Detail aussieht. Dann werden wir uns die Empfehlung anschauen und entscheiden, ob wir ihr folgen oder nicht.“

Am Mittwochvormittag teilte die Borussia aber mit, dass das Spiel stattfinden kann. Am Morgen habe es ein Treffen im Innenministerium von NRW mit Vertretern des Innenministeriums und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales gegeben.

Fans aus dem Kreis Heinsberg mit einer Eintrittskarte werden angeschrieben. Sie bekommen die Karte erstattet, wenn sie freiwillig auf einen Stadion-Besucht verzichten oder ihre Karte zurückgeben.

Bereits das wegen des Sturms abgesagte Bundesliga-Spiel zwischen den Gladbachern und dem 1. FC Köln muss nachgeholt werden. Es findet am 11. März, um 18.30 Uhr statt und dürfte Stand jetzt auch nicht bedroht sein.

FC-Sportchef Horst Heldt (50) sagt: „Das natürlich auch über das Prozedere bei Bundesliga-Spielen diskutiert wird, bekommt man schon mit. Aber wir haben noch keine konkreten Informationen, ob das auch das Derby in der kommenden Woche betrifft.“

Amazon-Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert

Ein Mitarbeiter des US-Internetkonzerns Amazon ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.



Der Betroffene werde unterstützt und sei in Quarantäne, teilte Amazon am Dienstag (Ortszeit) auf Anfrage mit.



In einer Mitteilung an die Belegschaft gab das Unternehmen an, dass der Beschäftigte sich in der vergangenen Woche unwohl gefühlt habe und daraufhin zu Hause geblieben sei, wie die „Seattle Times“ und der Sender CNBC berichteten.



Die Beschäftigten, die in direktem Kontakt zu dem Betroffenen standen, wurden demnach informiert; das Risiko für die übrige Belegschaft werde als gering eingestuft.



Zugleich rief der Online-Handelsriese diejenigen Mitarbeiter, die Symptome einer Erkrankung zeigen, dazu auf, ebenfalls zu Hause zu bleiben und sich ärztlichen Rat zu holen.



Amazon hat in Seattle im Westküstenstaat Washington seinen Hauptsitz und beschäftigt in der Region mehr als 50.000 Menschen.



Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind in den USA bislang neun Todesfälle bestätigt worden; landesweit gibt es mehr als hundert Infektionen. Die Gegend rund um Seattle ist dabei besonders betroffen.

Emmanuel Marcon beschlagnahmt alle Atemschutzmasken



Wegen der Ausbreitung des Virus beschlagnahmt der französische Staat jetzt alle Atemschutzmasken! Und zwar ganz offiziell. „Wir beschlagnahmen alle Vorräte sowie die Produktion von Schutzmasken“, schreibt Präsident Emmanuel Macron am 3. März 2020 auf Twitter. Die Masken sollen laut Macron an das Gesundheitspersonal und mit dem Virus infizierte Franzosen verteilt werden.

Schlägerei auf Kreuzfahrtschiff MSC Meraviglia

Das Coronavirus hat gerade für Kreuzfahrten weitreichende Folgen. Schiffe, auf denen es zu Infektionen gekommen ist oder zumindest der Verdacht besteht, dürfen wochenlang nicht an Land gehen. Bei vielen Urlaubern liegen da die Nerven blank.

Auch die „MSC Meraviglia“ wurde unter Quarantäne gestellt und durfte nicht in Jamaika und auf Grand Cayman anlegen. Grund: Bei zwei Passagieren auf dem Kreuzfahrtschiff bestand der Verdacht, sie könnten sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Betroffen waren auch die übrigen 4580 Passagiere. Auch sie durften das Schiff nicht verlassen. Ein Video und ein Bericht der „Daily Mail“ zeigt jetzt verstörende Szenen, zu denen es wegen der Zwangsquarantäne kam.

Handy-Video zeigt Ausschreitungen auf der MSC Meraviglia

Reisegäste griffen Animateure und Musiker im großen Saal des Luxusdampfers an. Auch andere Passagiere wurden attackiert.

Der Besatzung gelang es nur unter Einsatz von Pfefferspray, die Randalierer unter Kontrolle zu bringen.

Kurz darauf durfte die „MSC Meraviglia“ dann endlich in Mexiko anlegen. Ein Coronavirus-Schnelltest konnte den Corona-Verdacht bei den beiden Reisenden nicht bestätigen. Die isolierten Personen waren offenbar nur mit einer „normalen“ Grippe erkrankt.

Louvre geschlossen – Mitarbeiter in Corona-Panik



Aus panik vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben Mitarbeiter und Gewerkschaftsvertreter die Öffnung des Pariser Louvre verhindert. „Wir machen uns sehr viele Sorgen, weil wir Besucher von überall haben“, sagte ein Beschäftigter des Kunstmuseums, André Sacristin.

Die Mitarbeiter des Pariser Louvre haben aus Angst vor dem Coronavirus gestreikt. Besucher standen vor verschlossenen Türen. AP Foto:

Corona-Verdacht in Regierungsflieger von Gerd Müller

Schockmoment für Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (64/CSU). Auf dem Rückflug von Indien nach München mit der Regierungsmaschine „Global 6000“ am Freitagnachmittag wurde der Politiker darüber informiert, dass eines der Crew-Mitglieder möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert sein könnte.

Nur mäßig Betrieb ist in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg am Freitag vor dem Ferienbeginn am 2. März. Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. dpa Foto:

„Natürlich haben wir alle erstmal einen Schreck bekommen. Die Behörden in München haben aber besonnen reagiert und uns umfassend informiert. Es handelte sich eindeutig um eine falsche Information, dass es einen Kontakt der Crew zu einem infizierten Piloten gäbe“, erklärte er gegenüber „Bild am Sonntag“.

Der Verdacht war aufgekommen, weil man vermutet hatte, dass einer der Crew-Mitglieder Kontakt mit dem infizierten Soldaten der Flugbereitschaft in Köln-Wahn gehabt hatte. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht.

Gerd Müller: „Ich habe natürlich angeboten, mich freiwillig testen zu lassen. Das wurde von den Ärzten aber ausgeschlossen, da es keine Verdachtsmomente mehr gab.“

Horst Seehofer: „Müssen die Infektionskette konsequent unterbrechen“

Horst Seehofer (70/CSU) geht derweil davon aus, dass der Kampf gegen das neuartige Virus noch lange andauern wird, da mit einem Impfstoff erst Ende des Jahres zu rechnen sei. „Wir müssen die Infektionsketten konsequent unterbrechen.“

Er bittet alle, die sich in einem Risikogebiet wie Italien aufgehalten und Symptome haben, sich umgehend beim Gesundheitsamt zu melden.

Horst Seehofer schließt Absperrung von Städten nicht aus

Bundesinnenminister Seehofer schließt nicht aus, dass es zu Absperrungen von Städten oder Regionen kommen könnte. „Dieses Szenario wäre das letzte Mittel“, so der Politiker.

Hunderte Heinberger stehen seit Sonntag (1. März 2020) nicht mehr unter Quarantäne. Ein Drittel der Verdachtsfälle muss weiterhin zuhause bleiben. picture alliance/dpa Foto:

Quarantäne für Hunderte Heinsberger beendet

Für mehrere hundert Bewohner im Kreis Heinsberg ist am Sonntag die häusliche Quarantäne wegen des Coronavirus zu Ende gegangen.



Rund 300 Karnevalisten, die eine Sitzung am 15. Februar in Gangelt besucht hatten, und ihre Familien waren zu der vorsorglichen Maßnahmen aufgerufen worden. Seit Sonntag dürfen Betroffene, die keine Krankheitssymptome zeigen, sich wieder ohne Einschränkungen bewegen, sagte ein Kreissprecher am Morgen.



Heinsberger weiterhin in ernstem Zustand

Der 47-Jährige Heinsberger, der als Erstinfizierter in NRW gilt und weiterhin in ernstem Gesundheitszustand ist, hatte an der Karnevalssitzung teilgenommen. Die geschätzt 600 bis 700 Bewohner könnten nun wieder normal am öffentlichen Leben teilnehmen, schilderte der Sprecher.



Wer allerdings Symptome zeige, solle weiter daheim bleiben und telefonisch den Hausarzt kontaktieren - gemäß den erteilten Anweisungen.



Ein Dritter der Verdachtsfälle weiterhin in Quarantäne

Etwa 1000 Personen waren insgesamt im Kreis Heinsberg in häusliche Isolierung gegangen. Rund ein Drittel von ihnen wird sich dem Sprecher zufolge noch bis Ende der kommenden Woche gedulden müssen.



Es handele sich dabei vor allem um Kinder und Familien aus der Kindertagesstätte, in der die ebenfalls infizierte Ehefrau des Ersterkrankten Erzieherin ist.

Zahl der Coronavirus-Infizierten in Italien auf über 1000 gestiegen

In Italien ist die Zahl der mit dem neuen Coronavirus Infizierten Menschen auf mehr als 1000 gestiegen. Das teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli gut eine Woche nach dem Bekanntwerden es aktuellen Sars-CoV-2-Ausbruchs am Samstag in Rom mit. Inzwischen, so Borrelli, seien 34 Menschen daran gestorben.

Beliebtheit von Corona-Bier drastisch gesunken



Sorgt das Virus für Einbußen beim Bierhersteller? Laut dem Marktanalyse-Unternehmen YouGov fiel die Beliebtheit des Corona-Biers von 75 Prozent Anfang Januar auf 51 Prozent Ende Februar.

Die Beliebtheit des Corona-Biers sank von 75 Prozent Anfang Januar auf 51 Prozent Ende Februar. picture alliance / dpa Foto:

In einer Erhebung der PR-Agentur 5W hatten zuvor 38 Prozent von 737 Befragten ihren Verzicht auf das Bier erklärt. Bei 16 Prozent herrschte demnach Verwirrung, ob es eine Verbindung zwischen Corona-Bier und dem Coronavirus gab.

Der US-Eigentümer von Corona-Bier wies allerdings Berichte zurück, wonach 38 Prozent der US-Bürger wegen des neuartigen Coronavirus aus China vor einem Kauf der Marke zurückschrecken. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen, die von dem schrecklichen Virus betroffen sind“, doch das Geschäft mit dem Corona-Bier sei davon nicht betroffen, erklärte der Chef von Constellation Brands, Bill Newlands, am späten Freitag (Ortszeit).

Probleme hat die Marke zudem mit einer Werbekampagne für ein neuartiges Mineralwasser, das mit Alkohol und leichtem Fruchtaroma versetzt ist. In dem Spot heißt es, der „Hard Seltzer“ werde bald „an Land kommen“. Das sorgte angesichts der Ausbreitung des Erregers aus China in den sozialen Netzwerken für einigen Spott. „Bemerkenswert geschmacklos“, kommentierte ein Twitter-Nutzer - „bin mir ziemlich sicher, dass Corona schon immer einen bemerkenswert schlechten Geschmack hatte“, antwortete ein anderer.

Weltgrößte Reisemesse ITB wegen Coronavirus abgesagt



Die Organisatoren der weltgrößten Reisemesse ITB Berlin haben die Veranstaltung wegen des Coronavirus abgesagt. Das sagte ein Messesprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Messe sollte vom 4. bis 8. März in der Hauptstadt die Tore öffnen.



In den Tagen und Wochen zuvor hatten sich immer mehr Aussteller abgemeldet, nicht nur aus China. Die Messeleitung hatte aber weiter an der ITB festgehalten. Die Messe war bereits ausgebucht.



Nach Angaben der Messegesellschaft hat das zuständige Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf Auflagen stark erhöht. „Unter anderem ordnet die Behörde an: Jeder Messeteilnehmer muss der Messe Berlin belegen, nicht aus den definierten Risikogebieten zu stammen oder Kontakt zu einer Person aus den Risikogebieten gehabt zu haben“, teilte die Messe Berlin mit. „Die Auflagen insgesamt sind von der Messe Berlin nicht umsetzbar.“



Von den insgesamt 10.000 erwarteten Ausstellern aus aller Welt wären 22 aus China gekommen, 25 weitere aus Hongkong und Taiwan. Die Organisatoren rechneten ursprünglich mit etwa 160.000 Besuchern, hatten aber in den Tagen zuvor aufgrund des Virus die Erwartungen etwas zurückgeschraubt.



Die ITB ist ein wichtiger Treff der internationalen Reisebranche. Noch wenige Tage vor der Absage hatten sich die Messe Berlin sowie die Betreiber der ITB zuversichtlich geäußert. Die Messe werde wie geplant stattfinden, hieß es noch zu Beginn der Woche. Im weiteren Verlauf wurden dann die Auflagen vor Aussteller verschärft. So sollten keine Teilnehmer eingelassen werden, die in Risikogebieten waren oder typische Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 zeigen, die durch das Virus ausgelöst werden kann.

Amazon nimmt vermeintliche Heilmittel aus dem Sortiment

Der Internet-Riese Amazon hat in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben eine Million Produkte aus dem Sortiment genommen. Diese sollen fälschlicherweise als Heil- oder Abwehrmittel gegen das Coronavirus verkauft worden sein.

Amazon geht aktiv gegen die Preistreberei bei vermeintlichen Coronavirus-Heilmitteln vor. picture alliance/dpa Foto:

Zudem habe das Unternehmen auch tausende Angebote wegen Preistreiberei gelöscht. Drittanbieter hätten hätte ihre Verkaufspreise teilweise sogar mehr als verdreifacht, erklärte das Unternehmen. Solche Preistreibereien dulde Amazon nicht, so eine Sprecherin.

Auch der italienische Verbrauchverband UNC schlug bereits Alarm. Als besonders krasses Beispiel nennen die Verbraucherschützer ein auf Amazon angebotenes Set von fünf als „ideal gegen das Coronavirus“ beworbenen Schutzmasken zum Preis von 189 Euro. Es handele sich um eine „schamlose Spekulation, um Profit aus der Angst der Leute zu schlagen“, erklären die Verbraucherschützer.

Bei Schutzmasken liegt der Preisanstieg laut Verbraucherverbund Codacons sogar bei 1700 Prozent: Statt 10 Cent kostet eine Maske im Online-Handel jetzt durchschnittlich 1,80 Euro.

Easyjet streicht wegen Coronavirus Flüge

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus streicht die britische Airline Easyjet Flüge und legt zudem ein Sparprogramm auf. Vor allem Verbindungen nach und aus Norditalien, seien betroffen, teilte Easyjet am Freitag in Luton bei London mit.



Dort, aber auch in anderen Regionen Europas, sei die Nachfrage zuletzt zurückgegangen. Der Billigflieger kündigte zudem ähnliche Maßnahmen wie zuvor schon die Lufthansa an, um die Folgen der Virusausbreitung auf das Geschäft zu verringern.

So würden unternehmensweit Einstellungen und Beförderungen zurückgestellt sowie nachrangige Projekte und Ausgaben verschoben. Mitarbeitern werde unbezahlter Urlaub angeboten. Kosten sollen auch in der Verwaltung gespart werden, Prämien werden gestrichen.



Es sei allerdings zu früh, die Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs auf das Jahresergebnis einzuschätzen, so Easyjet weiter. Das Unternehmen beobachte die Entwicklung genau und arbeite eng mit den Behörden zusammen.

Letzter Coronavirus-Patient in Bayern aus Klinik entlassen

Der letzte Coronavirus-Patient in Bayern ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Im Freistaat gab es 14 positiv getestete Covid-19-Patienten. Alle standen im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto. Dort war im Januar eine Mitarbeiterin aus China zu Besuch, die das Virus in sich trug. Kollegen und teils deren Angehörige infizierten sich. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gab es in Bayern bis Donnerstagnachmittag keine weiteren Fälle.

Robert-Koch-Institut warnt: „Tödlicher als Grippe“

Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neuartige Coronavirus laut Robert Koch-Institut (RKI) tödlicher als die Grippe. Wie viel höher die Sterberate ausfalle, werde man nach dem Ende der Epidemie sehen, sagte Institutspräsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin.

Bisher hatten viele Ärzte immer davon gesprochen, dass das Grippevirus wesentlich aggressiver sei als Corona.

Amtsärzte: „Sind schlecht auf Corona-Ausbruch vorbereitet“

Die Amtsärzte in Deutschland sehen die Gesundheitsämter insgesamt schlecht auf einen größeren Corona-Ausbruch hierzulande vorbereitet. Im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, dass die Behörden vor Ort zwar mit Einzelfällen bestens umgehen könnten.



„Bei größeren Ausbrüchen oder einer Vielzahl von Erkrankten und Kontaktpersonen fehlen den Gesundheitsämtern aber schlichtweg die Kapazitäten.“ Schon der aktuelle Fall im nordrhein-westfälischen Heinsberg (hier lesen Sie mehr), bei dem die beiden Erkrankten eine Vielzahl von sozialen Kontakten hatten, bringe die Amtsärzte an ihre Grenzen, so die Verbandsvorsitzende.

Bundesweit gibt es laut Teichert 2500 Amtsärzte verteilt auf 380 Gesundheitsämter. „Da fehlt mir einfach die Fantasie, wie das bei der Bekämpfung einer großen Epidemie ausreichen soll.“ Engpässe ließen sich nur bedingt mit Aushilfskräften, Überstunden und Wochenenddiensten überbrücken.



„Im Ernstfall wird das medizinische Personal überall gebraucht“, so Teichert. Es räche sich nun, dass in den vergangenen Jahren nicht mehr in den öffentlichen Gesundheitsdienst investiert worden sei. „Bis das Personal jetzt aufgestockt ist, ist Corona bereits weitergezogen“, so Teichert.

Coronavirus: Frau in Japan zum zweiten Mal positiv getestet

In Japan ist eine Frau zum zweiten Mal positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Wie das japanische Gesundheitsministerium auf seiner Webseite bekanntgab, handelt es sich um eine Frau in ihren 40ern aus der Präfektur Osaka. Sie sei am 29. Januar positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Daraufhin habe sich ihr Zustand verbessert, weswegen sie am 1. Februar aus dem Krankenhaus entlassen wurde.



Am 3. Februar sei sie bei einer erneuten Untersuchung negativ getestet worden. Später habe sie zu Hause jedoch Symptome wie Husten, Halsschmerzen und Schmerzen in der Brust gezeigt. Am 26. Februar sei sie dann bei einem erneuten Test wieder positiv getestet worden, hieß es.



Es handelt sich bei dem Fall laut japanischen Medien um den ersten in Japan, bei dem ein Patient nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ein zweites Mal positiv auf Coronavirus getestet wurde. Der Fall ist ein Hinweis darauf, dass einmal infizierte Menschen danach nicht zwingend immun gegen eine erneute Erkrankung sind.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht Deutschland am Beginn einer Coronavirus-Epidemie

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland „am Beginn einer Coronavirus-Epidemie“. Er habe die Gesundheitsminister der Länder in einer Telefonkonferenz aufgefordert, ihre Pandemiepläne „zu aktivieren und ihr mögliches Inkrafttreten vorzubereiten“, sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. „Die Lage hat sich leider in den letzten Stunden geändert, das muss man leider sagen“, fügte der Minister hinzu.

Noch sei keine Pandemie ausgebrochen - „aber ich finde es wichtig, dass wir uns auf diese Situation vorbereiten“. Vor dem Hintergrund der neuen Coronavirus-Fälle in Deutschland sei „fraglich“, ob die bisherige Strategie der Behörden aufgehe - also den Virus einzugrenzen und die Infektionsketten zu unterbrechen. Es habe sich gezeigt, dass die „Infektionsketten teilweise nicht nachvollziehbar sind“, sagte Spahn. „Das ist die neue Qualität.“

Malaria-Mittel könnte gegen Coronavirus helfen

Ein herkömmliches Malaria-Mittel wirkt womöglich auch gegen das neuartige Coronavirus. Das Mittel Chloroquin, das in Deutschland unter dem Handelsnamen Resochin bekannt ist, habe sich in einer klinischen Studie in China als wirksam gezeigt, sagte der Leiter des Instituts für Infektionskrankheiten in Marseille, Didier Raoult.



Das französische Gesundheitsministerium warnte dagegen vor Euphorie.



Raoult beruft sich auf eine Untersuchung von drei chinesischen Forschern, die vor einer Woche in der Fachzeitschrift „BioScience Trends“ erschienen ist. Darin beschreiben die Wissenschaftler eine klinische Studie mit mehr als hundert Patienten.



In dem kurzen Text heißt es, dass eine Behandlung mit Chloroquin „wirksamer“ gewesen sei als die einer Vergleichsgruppe. Genaue Zahlen nannten die chinesischen Forscher von der Universität Qingdao allerdings nicht.



Der französische Institutsleiter Raoult betonte, dies wäre eine „außerordentliche Nachricht“, denn das Malaria-Medikament sei sehr preisgünstig. Deutlich zurückhaltender äußerte sich der französische Gesundheitsminister Olivier Véran.

Coronavirus: Hotel auf Teneriffa abgeriegelt – Urlauber sitzen fest



Hunderte Urlauber sitzen auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa fest. Wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls dürfen sie ihr Hotel vorerst nicht verlassen. Das Hotel sei unter „sanitäre Kontrolle“, nicht aber unter Quarantäne gestellt worden, sagte eine Sprecherin der örtlichen Gesundheitsbehörde am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.



Bei dem Verdachtsfall handelt es sich demnach um einen italienischen Hotelgast, der am Montag positiv auf das Virus getestet worden war. Derzeit werde auf das Ergebnis eines zweiten Virus-Tests des Italieners gewartet, sagte die Behördensprecherin. Dieses werde voraussichtlich „am Nachmittag oder Abend“ vorliegen.



Das betroffene Hotel H10 Costa Adeje Palace hat 467 Zimmer und kann auch in Deutschland etwa über den Reiseveranstalter Tui gebucht werden. Ob sich derzeit deutsche Urlauber in dem Hotel aufhalten, ist noch unklar.

Weiterer Passagier der „Diamond Princess“ gestorben

In Japan ist ein weiterer Passagier des vom Coronavirus (Hier lesen Sie mehr: Alle Fragen und Antworten zum Coronavirus in NRW) betroffenen Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ gestorben. Das berichteten japanische Medien am Dienstag. Die betroffene Person in ihren 80ern war in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie starb.

Es ist der vierte Todesfall unter den Passagieren des Schiffes. Insgesamt hatten sich mehr als 690 Passagiere und Crewmitglieder mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, darunter auch ein deutsches Ehepaar. Die von der Regierung in Tokio angeordnete, inzwischen aufgehobene zweiwöchige Quarantäne auf dem Schiff war von einigen Experten als unzureichend kritisiert worden. Ursprünglich hatten sich rund 3700 Menschen auf dem Schiff befunden.

Mit Coronavirus infiziert: Erster Toter in Europa

Erstmals ist ein an dem Coronavirus erkrankter Mensch in Europa gestorben. Der chinesische Tourist sei in einer Pariser Klinik der Krankheit erlegen, teilte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am 15.2.2020 mit.



Bei dem Mann handelte es sich demnach um einen 80-Jährigen aus der schwer betroffenen zentralchinesischen Provinz Hubei, in der auch Wuhan liegt. Der Tourist war Anfang Februar 2020 auf die Intensivstation des Krankenhauses Bichat in der französischen Hauptstadt gebracht worden. Der Patient sei mehrere Tage in kritischem Zustand gewesen.

Coronavirus: Live-Karte zeigt alle bekannten Fälle weltweit

Die amerikanische John Hopkins University (Baltimore) hat eine interaktive Live-Karte zum Coronavirus veröffentlicht (hier klicken), um das weltweite Ausmaß der Ausbreitung zu dokumentieren.

Rote Punkte auf der Karte zeigen, wo das Coronavirus am stärksten verbreitet ist. In Echtzeit wird die Zahl der Infizierten, Geheilten und verstorbenen Menschen angezeigt.

Rückblick: So kam das Coronavirus nach Deutschland

Zunächst war ein Fall einer Infizierung mit dem Virus in Bayern bekannt geworden. Am 28. Januar 2020 wurden vom Gesundheitsministerium in München dann drei weitere Fälle bestätigt, am 30. Januar 2020 kam noch ein Coronavirus-Fall hinzu. Es handelt sich um Mitarbeiter derselben Firma, in der auch der erste bestätigte Infizierte arbeitet, den Automobilzulieferer Webasto.

Am 1. Februar wurde der achte Fall aus Bayern bekannt. Es handelt sich um einen 33-Jährigen, der ebenso wie die übrigen sieben Erwachsenen für die Firma Webasto arbeitet.

Der männliche Patient, der sich als erster in Deutschland mit dem Virus angesteckt hatte, stammt aus dem Landkreis Starnberg. Es handelt sich um einen 33-Jährigen.

Der Mann hatte am 21. Januar 2020 an einem Meeting im Kreis Starnberg teilgenommen. Geleitet wurde dieses Meeting von einer Frau aus China. Dort hat er sich offenbar mit der Lungenkrankheit angesteckt. Bei der Frau handelte es sich um einem Gast seines Arbeitgebers.

Das Besondere an dem ersten Fall in der BRD: Erstmals gab es eine Ansteckung zwischen nicht eng Verwandten in einem Land außerhalb Chinas.

Coronavirus: Wie alles begann

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurde das Landesbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China am Silvestertag über eine Häufung von Lungenentzündungen mit unklarer Ursache in Wuhan, in der Provinz Hubei, informiert.

Die chinesischen Behörden identifizierten nur wenige Tage später ein neuartiges Coronavirus als Ursache der Erkrankungen. Das Virus ist mit dem SARS-Virus verwandt, das zuletzt in den Jahren 2002 und 2003 fast überall auf der Welt für Beunruhigung sorgte.

Der WHO zufolge bestand basierend auf den bisher vorliegenden Informationen die Möglichkeit einer begrenzten Mensch-zu-Mensch-Übertragung, da sich eine Reihe von Erkrankungsfällen nicht anders erklären ließen.

Ende Januar erklärte WHO Ausbreitung des Coronavirus zum internationalen Gesundheitsnotstand

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte die rasante Ausbreitung des Coronavirus aus China noch Ende Januar 2020 zum internationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Das bedeutet: Die mehr als 190 Mitgliedsländer müssen von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung gemeinsam koordinieren.

Mittlerweile sind von dem Virus deutlich mehr Menschen betroffen als vor 17 Jahren bei der SARS-Pandemie. Damals wurde SARS bei gut 8000 Menschen diagnostiziert.